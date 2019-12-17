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Yaşlı Meclisi seçimlerini yaptı

İHA

Yaşlı Meclisi seçimlerini yaptı

Muratpaşa Belediyesi’nin demokrasi ve katılımcılığı esas alan bir kent yaşamını inşat etmek için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Yaşlı Meclisi ilk toplantısını yaptı. 60 üyeden oluşan mecliste başkanlık ve çalışma gruplarına üye seçimleri yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü Muratpaşa sakinlerinin yaşadığı kent hakkında söz sahibi olmasını sağlayacak Yaşlı Meclisi ilk toplantısını belediye kültür salonunda gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olan Yaşlı Meclisi, ilk toplantısında başkan, başkan yardımcıları ve çalışma gruplarına üye seçimini gerçekleştirdi.

İlk yönetim belirlendi
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan mecliste ilk olarak başkan ve başkan yardımcıları seçimleri yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimlerde Süleyman Mehdi Kovacıoğlu Muratpaşa Yaşlı Meclisi’nin ilk başkanı olurken Önal Ergenekon, Esma Pınar ve Ayşe Koyunbakan başkan yardımcısı olarak seçildi.
Yaşlı Meclisi sekretaryasının da belirlenmesinin ardından çalışma gruplarına üye seçimleri de gerçekleştirildi. 30 erkek ve 30 kadının bulunduğu mecliste Yaşlı Hakları, Kültür ve Sanat, Sürdürülebilir ve Erişilebilir Kent, Yaşam Boyu Öğrenme, Göç ve Uyum, Çevre, Sağlıklı Yaşam ve Kuşaklar Arası İlişkiler çalışma grupları oluşturuldu.
Seçimlerini tamamlayan Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi’ni ve organlarına seçilen üyeleri kutlayan Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yaşlı Meclisi'nin temel hedefinin 60 yaş ve üstü ilçe sakinlerinin yaşadıkları şehrin sorunlarının çözüm süreçlerine katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.
Yaşlı Meclisi’nden aynı zamanda yaşlıların ihtiyaçlarına cevap veren politikalar ve kapsamlı eylem planları oluşturmasını beklediklerini ifade eden Uysal, “Tüm bunlarla birlikte, komşularımızın deneyimlerinden, kapasitelerinden ve danışmanlığından yararlanmayı hedefliyoruz” dedi. Uysal, Yaşlı Meclisi’nin ilk toplantısını belediyenin sekretaryasında gerçekleştiğini ama gelecek toplantılarını bağımsız olarak gerçekleştireceğine dikkat çekerken “Yaşlı Meclisi çalışmalarında bağımsız olacak” dedi.

ANTALYA

17 Aralık 2019 Salı

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