Şafak’a 37 bin metrekarelik yeşil alan

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi’nde uzun yıllardır görsel kirliliğin yaşandığı 37 bin metrekarelik araziyi yeşillendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde yeşil seferberliği başlatan Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarından dolayı atıl halde kalan ve uzun vadede yatırımın yapılamayacağı kamu tesisi arazilerini, yeşil alana dönüştürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda bugüne kadar birçok mahallede kara leke olarak duran ve yatırım yapılamayan kamu tesisi alanlarını, yeşil alan düzenlemesiyle güzelleştirmişti.

Şafak Mahallesi ile Akdeniz Sanayi Sitesi arasında kalan ve mülkiyet probleminden dolayı yatırımın yapılamadığı 37 bin metrekare büyüklüğündeki arazideki kirlilik de ortadan kaldırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllardır mahalle sakinlerinin ve sanayi esnafının kirlilik şikayetinde bulunduğu arazide yeşillendirme çalışması başlattı.



Şafak ve sanayi güzelleşecek

Ekipler, molozları ve çöpleri kaldırdıktan sonra iş makineleriyle arazinin toprak tesviyesi yapacak. Daha sonra Çevresine çeşitli türde ağaç ve bitkinin dikileceği dev alan, çim ekilerek yeşillendirilecek. Sulama ve ışıklandırma tesisatı yapılacak arazinin çevresinde yürüyüş parkuru da oluşturulacak. Yeşillendirme çalışmasının tamamlanmasıyla mahalle ve sanayi sakinlerine nefes alabileceği dev bir alan kazandırılmış olacak.

Kepez Belediyesi, yeşillendireceği arazinin yanında geçtiğimiz yıllarda 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yeni bir bulvar açmıştı. ‘Ahmet Hamdi Akseki’ ismi verilen bulvar ve 37 dönümlük yeşil alan bölgeye modern bir şehir görünümü kazandıracak.



Görsel kirliliğe yeşil çözüm

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de açıklamasında 11 yıllık görev süresinde ilçeye 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan kazandırıldığını hatırlattı.Kent sakinlerine, yeni yeşil alanlar armağan etmek için çalıştıklarını aktaran Tütüncü, “Kepez’de yeşil seferberliği başlattık. Bu kapsamda elimizin değdiği her yeri yeşillendiriyoruz. Yeni mahalle parkları yaparken, mülkiyet probleminden dolayı yatırımın yapılamadığı arazilerdeki kara lekeleri yeşillendirme çalışmasıyla ortadan kaldırıyoruz. Uzun vadede yatırımın yapılamayacağı ve etrafında yoğun binaların bulunduğu kamu tesisi alanlarındaki kirlilik sorununa, yeşillendirme ile geçici bir çözüm üretiyoruz. Maliyeti az olan yeşillendirme çalışmasıyla, kara lekeleri yeşil doku haline getiriyoruz. Şafak Mahallesi ile Akdeniz Sanayi Sitesi arasındaki 37 dönümlük arazideki kirliliğin kaldırılması talebi vardı. Uzun vadede mülkiyet probleminin çözülemeyeceğini dikkate alarak bu alanı, çim ekimi ve ağaç dikimiyle dev bir yeşil bahçeye dönüştüreceğiz. Bu yeşil bahçe, hem bölgesini güzelleştirecek hem de hemşerilerimize nefes olacak” dedi.

ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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