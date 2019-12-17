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Banka eylemcisi ailesini duyunca ikna oldu 2 saat bankada güvenlik görevlisi rehin alan şüpheliyi ...

İHA

Antalya'da özel bir banka şubesinde silahlı eylem yapan şüpheli polisin "Aileni düşün, çocuklarından uzak kalırsın, ailen dağılabilir, yardımcı olacağız" sözleriyle ikna edildiği öğrenildi. Görgü tanıkları vatandaşlar da olay anını anlattı. Soygun girişimi esnasında bankada sırada olduğunu söyleyen Muhammet Türk, "İçeri elinde silah bulunan bir kişi girdi. Şüpheli bize sadece çıkın dışarı dedi. Elinde silah vardı ve montluydu" dedi.

Banka eylemcisi ailesini duyunca ikna oldu 2 saat bankada güvenlik görevlisi rehin alan şüpheliyi polis, ailesi üzerinden ikna etti Soygun esnasında bankada sırada olan müşteri o anları anlattı: "Polisler bizi dışarı çıkardı. Şüpheli bize sadece çıkın dışarı dedi. Elinde silah vardı ve montluydu"

Antalya’da özel bir banka şubesinde silahlı eylem yapan şüpheli polisin "Aileni düşün, çocuklarından uzak kalırsın, ailen dağılabilir, yardımcı olacağız" sözleriyle ikna edildiği öğrenildi. Görgü tanıkları vatandaşlar da olay anını anlattı. Soygun girişimi esnasında bankada sırada olduğunu söyleyen Muhammet Türk, “İçeri elinde silah bulunan bir kişi girdi. Şüpheli bize sadece çıkın dışarı dedi. Elinde silah vardı ve montluydu" dedi.
Antalya'da elinde kuru sıkı silahla özel bir banka şubesinde dikkat çekmek amacıyla eylem yapan şüpheli polis tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu ikna edildi. Şüphelinin Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki doktor J.O, olduğu öğrenildi. Şüphelinin eylemini, bir dükkan satın aldığı fakat aldığı dükkanla kendisine gösterilen dükkanın farklı olması nedeniyle dolandırıldığı, yaşanan bazı olayların ardından bunalıma girmesi sonucu bu olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
Yaklaşık 2 saat korku dolu anların yaşanmasına neden olan J.O.’yu polis, ailesi ve çocuklarından ayrı kalabileceği telkinleri ile ikna etmeyi başardı. Sabah 9.15 gibi bankada sırada olduğunu söyleyen Muhammet Türk, “İçeri elinde silah bulunan bir kişi girdi. 40 yaşlarında siyah montluydu. Eylem yapacak hali vardı. Üzerinde bomba düzeneği olduğunu söylediler. İki saat sürdü herkes çok koktu. Polisler bizi dışarı çıkardı. Şüpheli bize sadece çıkın dışarı dedi. Elinde silah vardı ve montluydu" diye konuştu.
Antalya’da bankadaki eyleme yakından şahit olan görgü tanıklarından Satılmış Balta, sabah bu bankada hesabı olan bir kişinin içeriye geldiğini ve eylem yaptığını belirtti. Şüpheli şahsın bankadaki herkesi dışarı çıkardığını anlatan Balta, “İçeride güvenlik kaldı. Silahla güvenliği rehin aldı. Sonra polisler geldi şahsı ikna edip götürdüler. Üzerinde bir sahte düzenek olduğunu söylediler. Korktuk bizde” dedi.
Hüseyin Güngör ise, “Evde oturuyordum. Bankada olay olduğunu öğrendim. Bankada silahlı hırsız olduğunu söylediler. Güvenliği rehin alıp, çaycıyı dışarı çıkarmış. Daha sonra polisler şahsı aldı götürdü" diye konuştu.

ANTALYA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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