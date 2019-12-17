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“Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” etkinliği Vali Münir Karaloğlu: " Biz kapımıza dayanan hiç ...

İHA

Vali Münir Karaloğlu, Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliğine katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye” etkinliğine katıldı.
Göç meselesi insanlık tarihi kadar eski bir mesele olduğuna dikkate çeken Vali Münir Karaloğlu, “Çağlar boyunca insanlık can güvenliği, gıdaya erişememe, iklim değişikliği gibi nedenlerle sürekli bir göç hareketi halindedir. Günümüze geldiğimizde de dünyada devam eden savaş, terör saldırıları gibi birçok sorundan dolayı kendi ülkelerinde yaşama imkanı bulmayan veya kendi ülkesinde herhangi bir sorun olmasa bile kendi yaşadıkları ülkelerin dışında yaşama arzusu olan insanlar var. Ülkemiz bugün 5 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor elbette ki bunların bir kısmı kendi ülkelerinde insanca yaşama imkanı bulamadıkları için Türkiye’ye sığınmak durumunda olan insanlardır. Ama Antalya gibi kentlerimiz de daha çok çalışmak, sağlık, eğitim veya Antalya’nın uygun iklim koşullarından istifade etmek maksadıyla şehrimize gelen çok sayıda göçmen vatandaşımız var” dedi.

İki Tarafında Birbirini Anlaması ve Kucaklaması Gerekir
İnsan ve sevgi odaklı bir medeniyette sahip olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın deriz. Biz kapımıza dayanan, ülkemde yaşayamıyorum can güvenliğim yok diyen hiç kimseye kapıyı kapatmadık, kapatamayız. Tel örgü çekmedik çekemeyiz, kucağında yavrusuyla koşan bir babaya çelme atmadık atamayız. Bu bizim kültürümüzde yok. Biz göçmenleri taşıyan bir lastik bir botu patlatarak Ege’nin ve Akdeniz’in göçmen mezarlığına dönüşmesine izin veremeyiz, seyirci kalamayız. Bizim ne kültürümüz ne medeniyetimiz ne insanlığa bakış açımız buna izin vermez. Biz insanı insanın kurdu değil, insanı insanın yurdu belleyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için bugün Antalya’mıza geldiğimizde yaklaşık 120 ülkeden 110 bin farklı misafirimiz var. Bu şehirde barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde beraber bu şehri paylaşıyoruz. Şehrin havasını beraber teneffüs ettiğimiz arkadaşlarımız var. Biz bunların şehrin rengi ve zenginliği olarak görüyoruz. Kültürlerin buluşma noktası Türkiye Anadolu diyoruz. Onun için biz ülkemize gelen göçmenlerle uyumdan bahsederken sadece onların bizimle uyumundan bahsetmeyiz. Bizimde onlara uyum göstermemizden bahsederiz. Yani uyum sadece tek taraflı bir eylem değildir. İki tarafında birbirini anlaması ve kucaklaşması gerekir” şeklinde konuştu.
Vali Münir Karaloğlu, bütün dünyanın göçmen meselesine Türkiye kadar duyarlılıkla yaklaşmasını temenni ettiğini belirterek, etkinliğe katkı veren herkesi kutladığını belirtti.

ANTALYA

17 Aralık 2019 Salı

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