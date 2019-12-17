Mühendis adayı öğrenciler 3. Etap Raylı Sistem şantiyesini inceledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ne Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri teknik bir gezi düzenledi. Genç Mühendis adayları, düzenlenen teknik gezi ile proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Varsak’ı Otogara, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve şehir merkezine, bağlayacak proje üniversite öğrencilerinin de inceleme konusu oldu. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri, 3. Etap Raylı Sistem’in şantiyesine teknik gezi düzenledi.

Yaklaşık 40 öğrencinin katılımıyla düzenlenen teknik gezide, Hat İşleri İmalat Şefi Evren Dursun öğrencilere proje ile bilgi verdi. OtogarMeltem arasında devam eden projenin şu ana kadar yüzde 50’sinin tamamlandığını ve tünel çıkışından itibaren 1.5 kilometre ray montajı yapıldığını söyleyen Dursun, öğrencilere Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonundaki kazı çalışmaları, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki ray döşemesi ve imalat aşamasını yerinde anlattı.



Teorik bilgileri sahada incelediler

İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Köfteci, teknik gezinin öğrenciler için çok faydalı olduğuna ifade ederek, “Bitümlü karışımlar laboratuvar uygulamaları dersi kapsamında 4. Sınıf öğrencisi 40 öğrencimizle geziye katıldık. Raylı sistem hattını, projesini, aşamalarını teknik olarak inceledik. Öğrenciler için bu tür teknik geziler faydalı oluyor. Teorik anlattığımız konuları yerinde inceleme fırsatı elde ediyorlar. Öğrencilerimiz inşaat imalatlarıyla ilgili aşamaları, rayların dengelenmesi gibi teknik imalatları gördüler. Büyükşehir Belediyesi’ne bizleri bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz” diye konuştu.

ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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