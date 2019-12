Serik Kültür Merkezi’nde inşaat sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi’nde çalışmalara başladı. Bu çerçevede Muratpaşa İlçesi’nde eski stadyum alanına yapılan park, tamamlanıp geçtiğimiz ay hizmete açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Böcek’in talimatıyla Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi inşaatının da startını verdi. Çalışmalara başlanan Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi ile ilçe tarihsel mirasına yakışır modern bir kültür merkezine kavuşacak.

Serik’in Gedik Mahallesi’nde 23 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Serik Kongre ve Kültür Merkezi’nde ekipler büyük blokta çalışma gerçekleştiriyor. Kazı işlemi tamamlanan büyük blokta eksi 2 bodrum katı tamamlanmak üzere. Eksi 1 bodrum katta da betonarme imalatları hazırlıkları devam ediyor.



İki ayrı blok

Serik Kongre ve Kültür Merkezi, biri büyük biri küçük olmak üzere 2 ayrı bloktan oluşacak. Büyük olan blok içerisinde bin kişilik büyük salon, 250 kişilik küçük salon, kulisler, prova odaları, atölye, kostüm odaları ve her katta ziyaretçilerin etkinlik öncesi vakit geçirebileceği fuaye alanları bulunacak. Bin kişilik salon; sofita kulesi, ön, arka ve yan sahneler, döner sahne, orkestra çukuru, ses ve ışık akustiğiyle her tür etkinliğe ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı.

Küçük olan blok tamamen Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal etkinlik ve programları için kullanılacak. Küçük blokta Güzel sanatlar galerisi, Sanat ve Meslek Eğitim Kurs Yeri (ATASEM), Spor ve Fitness Merkezi (ASFİM) yar alacak. Projede her iki yapıya ulaşabilmek için oluşturulan meydanın yanı sıra, açık otopark alanları sosyal tesis ve kafeterya yer alacak.

