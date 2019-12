Antalya’da doğumundan 2 saat sonra kadın doğum polikliniğine bırakılan ve akabinde bir aile tarafından evlatlık olarak büyütülen 28 yaşındaki Dilek Yakar, 1.5 yıldır biyolojik ailesini arıyor. Umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen Yakar, "Bu saatten sonra kimsenin düzenini bozacak değilim. Kabul ederlerse, 28 sene sonra bir kapı daha açılıp anne babama kavuşmak istiyorum. Beni dünyaya getiren ailemi istiyorum" dedi.

Antalya’da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde doğumundan hemen sonra Çallı bölgesindeki bir kadın doğum polikliniğine kundak ve eşarba sarılı olarak bırakıldı. Yakar, orada görevli hemşire tarafından bir aileye evlatlık olarak verildi. Yıllar boyu alınan aile tarafından itinayla büyütülen Yakar’a öz ailesinin yokluğu aratılmadı. Bugün bir yuva kuran Yakar’ın bir de çocuğu bulunuyor. Ev hanımı Dilek Yakar, bundan 13 ay önce evlatlık verildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. Evlatlık alındığı ailesinden tüm detayları öğrenen Yakar, biyolojik ailesini aramaya başladı. Bırakıldığı polikliniğe giden Dilek Yakar, oranın kapandığını, o dönemki doktorun öldüğünü, hemşirenin ise yaşlandığını ve bir şey hatırlamadığını öğrendi. Aramalarına devam eden Dilek Yakar, Kumluca ilçesinde de araştırma yaptı. Aradan geçen 13 aylık sürede Yakar, gerçek ailesinden bir ize ulaşamadı.



“1 buçuk sene önce evlatlık olduğumu öğrendim”

20 Mart 1991 tarihinde, özel bir poliklinikte dünyaya geldiğini söyleyen Yakar, henüz 2 saatlikken ailesi tarafından, hemşirelere verildiğini anlattı. Evlatlık olduğunu 1 buçuk sene önce öğrendiğini kaydeden Yakar, “Çabalarım boşa çıktı. O kadar araştırdım, elim boş döndüm. Hiçbir bilgiye ulaşamadım. Orada çalışan hemşireler aracılığıyla, bugünkü aileme verilmişim. Onlar beni büyüttü, 28 yaşıma kadar getirdiler. Gerçek ailemin Kumluca'da olduklarını öğrendim. Oraya gittim, araştırma yaptım, hemşirelere sordum. Kime sorduysam hiçbir bilgiye ulaşamadım” dedi.



"Gözümün önünde gül lekesi var"

Amacının, biyolojik ailesine ulaşmak olduğunu belirten Dilek Yakar, “Beni dünyaya getiren annemi, babamı arıyorum. En önemlisi kardeşlerim. Kardeşlerim varsa sahip çıkmak istiyorum” diye konuştu. Evlatlık olduğunu öğrendikten sonraki sürecin, kendisi için zor geçtiğini söyleyen Yakar, “Aile bildiklerinin aile çıkmaması zor bir durum. Çok yabancı hissediyorsunuz. Araştırdım ama sonuca ulaşamadım. Gerçek ailemi bulmak istiyorum. İster kabul etsinler, etmesinler en azından kim olduklarını bileyim. Gözümün önünde gül lekesi var. En belirgin özelliğim bu. Annem veya babam gördüyse, beni bulabilirler” ifadelerini kullandı.



"Kardeş eksikliğim var"

Biyolojik ailesine ve ailesini tanıyanlara seslenen Yakar, sözlerine şöyle devam etti:

“Ellerini vicdanlarına koysunlar. Kendi gerçek ailem kimse söylesinler. Beni büyüten ailem, 'bilmiyoruz' diyor ama kim biliyorsa açıklasınlar istiyorum. Ben her şeye razıyım. Elimden geleni yapacağım ve bulana kadar uğraşacağım. Emek doğurmak değil, büyütmektir. Ben de bir çocuk yetiştiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni büyütmüşler. Allah razı olsun. Daha kötü bir aileye de gidebilirdim. Tabii ki onları kırmayacağım. Ama amacım gerçek ailemi bulmak. Bir kapı daha açılsın. Soy bağım, kütüğüm kim? Anneme benziyor muyum, babama benziyor muyum? Ben tek çocuk olarak büyüdüm. En büyük eksikliğim kardeşim. Anne, baba gittikten sonra kardeş kalıyor. Ben bunları öğrenmek istiyorum. Herhangi bir mal, mülk maksadım yok.”



"Ailemi istiyorum"

Biyolojik ailesini bulduktan sonra, onları dinleyeceğinin altını çizen Yakar, “Benim de sorularım olacak. Hiçbir şey evladını vermeye değmez ama oturup dinlemek lazım. Eski zaman şartları bunlara uymayabilir. Bir kapım daha açılırsa gidip görmek isterim. Beni görüyorlarsa çıksınlar. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Bu saatten sonra kimsenin düzenini bozacak değilim. Kabul ederlerse, 28 sene sonra bir kapı daha açılıp anne babaya kavuşmak istiyorum. Beni dünyaya getiren ailemi istiyorum” diye konuştu.



"Umudumu kaybetmedim"

Belirsizliğinin kendisini kötü bir duruma düşürdüğünü dile getiren Yakar, evladı için her zaman ayakta durduğunu kaydetti. Biyolojik ailesini bulmak için yaptığı araştırmalarda, yakın çevresinin her zaman kendisine destek verdiğini vurgulayan Yakar, “Onların sayesinde yalnız kalmıyorum. Umudumu hiç kaybetmedim. En sonunda çıkmazsa diyecek bir şeyim yok” dedi.

