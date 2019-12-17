Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz" Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Bizim için zor bir maç oldu"

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, tur atladıkları Eyüpspor maçı sonrası, “Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor’u ağırladı. Mücadele, 22 berabere tamamlandı. Bu sonuçla adını Son 16 Turu'na yazdıran Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maç sonu açıklamalarda bulundu. Deplasmanda alınan 30’lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını belirten Tomas, “30‘lık skor futbolcuların konsantrasyonuna yansıdı. Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.