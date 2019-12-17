4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (4)

muhabirine açıklamada bulundu. Gözyaşları ve hıçkırıklar içerisinde güçlükle konuşan Musa Elmas, "Benim ciğerim yanıyor, başka ciğerler yanmasın. Bu önlem alınsın" dedi. Baldızının `Musa dik dur´ sözleri üzerine ise Musa Elmas, "Neyine dik durayım. Hallerim mi kaldı? Baksana canlarım gitti" diye konuştu.

'KUZULARIM GİTTİ'

Aysel Elmas´ın annesi Fadime Çubuk, yetkililerin bir an önce önlem almasını isteyerek, "Başka canlar yanmasın, benim kuzularım gitti. Evlatlarım gitti. 4 kişi gitti. Bir daha canlar yanmasın. Buna bir çare bulsunlar. Benim evlatlarımı geri getirebilecekler mi? Karayolları buraya bir çare bulsun, burayı düzeltsin" dedi.

'CİĞERİMİZ KÖZ GİBİ YANIYOR'

Aysel Elmas´ın kız kardeşi Arife İbiş, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "2 gündür yanıyoruz. Ciğerimiz köz gibi yanıyor. Karayolları mühendisi gelip bize bu kavşağın hesabını versin. Bu kavşakta kaç can daha yanacak, kaç can daha gidecek bir söylesin? Yeğenim, bacım, kayınvalidesi ve kayınbabası kara toprakların içinde yatıyor. Karayolları bunun bir çaresini bulsun. Son yanan can bizimki olsun, başka canlar yanmasın. 4 tane cenazeyi bir günde nasıl verdik, yaktı bizi yaktı" diye konuştu.

'DİĞER YEĞENİME OLMADIKLARINI NASIL SÖYELEYECEĞİZ'

Aysel Elmas´ın erkek kardeşi ve Talat Elmas´ın dayısı İbrahim Çubuk da yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İnanın çok üzüldük, yıkıldık. Ben sadece şunu düşünüyorum. Öksüz kalan diğer yeğenime annesinin olmadığını, ebesinin olmadığını, dedesinin olmadığını, abisinin olmadığını nasıl söyleyeceğiz? Yetkililer önce gelsin bize bunun bir cevabını versin."

İbrahim Çubuk hastanede tedavisi devam eden yeğeni Büşra Elmas´a yaşananları halen anlatamadıklarını da söyledi.



ANTALYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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