Konyaaltı’nda işletmelere yılbaşı denetimi

Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020’nin arifesinde ’yılbaşı’ denetimleri yaparak kafebar, restoran ve alkol satışı yapılan eğlence mekanlarını denetledi.

Yılbaşına sayılı günler kala Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kafebar, restoran ve alkol satışı yapılan iş yerlerine yönelikte denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, çalışanların sağlık karneleri, esnaf teftiş defteri, yangın tüpü gibi unsurlarda denetim yaptı. Aralık ayı içinde kafebar, restoran ve alkol satışı yapılan 184 işletme denetlendi.

Konyaaltı halkının sağlığı ve huzurunun öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Yılbaşı dolayısıyla bazı işyerleri özel bir önem arz etmektedir. Denetimlerdeki amacımız yılbaşı dolayısıyla vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Bu bilinci, denetim tedbirleri olarak değil, insanlık ve sağlık adına ortaya koymalıyız” dedi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda 245 55 15 no’lu telefon numaralarından Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşabileceklerini dile getiren Başkan Semih Esen, Antalyalı vatandaşların sağlık, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.