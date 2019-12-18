Alanya’da Karapınar yoluna kış bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da Karapınar, İmamlı ve Uğrak mahallelerini Karaman’ın Ermenek İlçesi’ne bağlayan grup yolunda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya kırsalındaki mahallelerde kışlık bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Alanya’nın kuzeyinde bulunan Kuşyuvası mevkiindeki Karapınar, İmamlı ve Uğrak mahallelerini Karaman’ın Ermenek İlçesi Dumlugöze Köyü’ne bağlayan grup yolunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Yolda yağmur suyu geçişlerinin olduğu noktalara büz konurken, şarampol temizliği de yapılıyor. Diğer taraftan yolun bozulan yerlerine asfalt dökülüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, kış döneminde de hareketli olan bölgede ulaşımın aksamaması için gerekli önlemler alınıyor.

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.