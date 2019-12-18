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Güzellik uğruna kaybettiği alt dudağı eskisi gibi olmayacak

DHA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, estetik operasyon sonrası Songül Uzunoğlu'nun (41) alt dudağının eskisi gibi olmayacağını belirtti. Özkan, "Songül hanımın alt dudağındaki damarları nekroza gitmiş, geri döndürülmesi mümkün değil. Eldeki diğer dokularla yeni bir dudak elde etmek için uğraşacağız" dedi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, estetik operasyon sonrası Songül Uzunoğlu'nun (41) alt dudağının eskisi gibi olmayacağını belirtti. Özkan, "Songül hanımın alt dudağındaki damarları nekroza gitmiş, geri döndürülmesi mümkün değil. Eldeki diğer dokularla yeni bir dudak elde etmek için uğraşacağız" dedi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'nun alt dudağını kaybettiği estetik cerrahi operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Vahim bir tabloyla karşı karşıya olduklarını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Karşılaştığımız şey, dudağa verilen bir dolgu maddesi ya da bu yağ dolgu maddesi olabilir. Dudağın ana damarını tıkayıp çürümeye sebep olmasından kaynaklı. Songül hanımın alt dudağındaki damarları nekroza gitmiş, geri döndürülmesi mümkün değil. Eldeki diğer dokularla yeni bir dudak elde etmek için uğraşacağız. Ama problem olan şu, hiçbir zaman eski dudağı gibi olmayacak. Etraf dokuları kullanmamızın nedeni de renk olarak eskiye benzemesi. Elimizdeki sağlıklı dokuların da ne kadar olduğu önemli. Etraf dokuları kullanıp ona göre bir yol haritası çizeceğiz" diye konuştu.
ORİJİNAL DOKU ELDE EDİLEMEYECEK
Karşılaşılan vakada orijinal dokunun elde edilemeyeceğini anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle konuştu:
"Bu tür vakalarla çok sık karşılaşıyoruz. Sonucu da maalesef çok vahim. Sonrasında orijinal dokusunu elde edemiyoruz, benzetiyoruz. Bu anlamda hastaların bir merkeze başvururken çok düşünmesi gerekiyor. Bu merkez hakikaten kaliteli bir merkez mi, estetik girişim yapma diploması, sertifikası var mı bakmak gerekir. Bu bile yeterli değil. Örnek hastalarını görmeleri gerekiyor. Aslında reklam, insanın hastasıdır. Onlarla görüşüp konuşması gerekir. Instagram bu anlamda kötü bir referans, çünkü bu tür mecralarda o kadar yanlış bilgiler, yanlış fotoğraflar dolaşıyor ki hastalar da buna kanıyor. Kozmetik dünyası için söylüyorum, hiç güvenilir olmayan bir mecra maalesef."
SIKI DENETİM GEREKİYOR
Bu tür acı örneklerle sık karşılaştıklarını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Maalesef ciddi sağlık sorunlarına yol açan çok vaka görüyoruz. Burada kontrol mekanizmalarının çok sıkı olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın iyi denetlemesi gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Hastalara da büyük rol düşüyor, tercih ederken tıp doktoru mu, plastik cerrah mı bilmek gerekiyor. Plastik cerrah ve dermatoloğun aldığı eğitimi kimse almıyor. Bazı doktorlar bile alan dışına çıkıp estetik müdahaleler yapabilir fakat estetik müdahale onların alanı değil. Maalesef bu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz, bunlar çok sıkıntılı" diye konuştu.
ESTETİK PAZARI İŞTAH KABARTICI
Estetik girişimlerin pazarının büyük ve iştah kabartıcı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Doktor olmayan, birçok kişi pazara göz dikip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bu bir sağlık hizmeti. Bu hizmeti tıp doktorlarının, estetikle ilgili eğitim almış insanların vermesi gerekiyor. Aksi halde bu tür vakalarla çok karşılaşıyoruz. Bu örnek medyada yer alan nadir vakalardan" dedi.
KUAFÖR VE EMLAKÇILAR
Kuaförlerde hiç alakası olmayan kişilerin, hatta bir örnekte olduğu gibi, emlakçının dahi bu tür girişimlerde bulunduğunu, botoks dolgu yaptığını duyduklarını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu bir sağlık hizmeti, eğer yanlış yapılırsa sonucu vahim. Bunun fizyolojisini biliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk karşısında nasıl savaşacağımızı biliyoruz, ancak bu insanların böyle bir eğitimi yok. Böyle olunca herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılınca bize başvuruyorlar. İnsanların böyle bir sorunla karşılaşmaması için bin kere düşünmeleri gerekiyor" dedi.
HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAK
Songül Uzunoğlu'nun avukatı Mesut Oğuz, müvekkilinin vahim olayla karşı karşıya kaldığını aktardı. Mesut Oğuz, "Güzelliğinin daha da iyi olması adına kendisine söylenilen vaade inanarak bir güzellik merkezine başvurmuş. Başvurduğu merkez sıradan bir merkez değil, doktorların operasyon yaptığı bir merkez. Kendisi burada dudak dolgusu yaptırmak istemiş ve üç kez operasyon yapılmış. Son olarak da aralık ayı içinde bir operasyon yapılmış. Ancak müvekkil bu operasyonlar sonucunda doku kaybetmiş. Şu anda da ağzına yayılan doku kaybı var. Bugüne kadar alınan en ağır ve ciddi vakalardan biri" diye konuştu.
SAVCILIĞA BAŞVURU
Avukat Oğuz, "Müvekkilim bu konuyla ilgili bizden önce savcılığa ve gerekli yerlere müracaat etmiş. Sonrasında bize konuyu intikal ettirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla operasyonu yapan doktor konuda uzman değil, KBB uzmanıymış. Bu tip operasyonların aslında plastik cerrahlar tarafından yapılması gerekir. Mevcut yasal düzenleme bunu gerektirir. Ama ne yazık ki günümüzde her geçen gün bu tip merkezler çoğaldığı için insanlar da güvenerek, doktor oldukları için başvurmakta ve bu operasyonu denemekteler. Biz konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Öncelikle ceza yargılaması olduğu için şu anda savcılık aşamasındaki konu ile ilgili bilgi veremiyorum. Ancak ondan sonra hukuki sürecimiz devam edecek" dedi.
'BEN YAŞADIM BAŞKALARI YAŞAMASIN'
Songül Uzunoğlu ise avukatına gerekli bilgi ve detayları aktardığını belirterek, şöyle dedi:
"Yaşadığım olayın başkalarının başına gelip mağdur olmaması, benim çektiğim acıyı çekmemesi ve örnek teşkil etmesi için gündeme getiriyorum, cesaretli davranıyorum. Yaşadığım çok zor bir süreç. Hala devam ediyor ve her gün acı çekiyorum. Davamın sonuna kadar devam edeceğim."

ANTALYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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