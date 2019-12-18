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Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış

DHA

ANTALYA'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (40), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rehin alınan güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'un, "Sana yardımcı olacağım" diyerek, banka çalışanlarını dışarı çıkartması konusunda Orziev'i ikna ettiği ortaya çıktı.

ANTALYA'da, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin alan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (40), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rehin alınan güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'un, "Sana yardımcı olacağım" diyerek, banka çalışanlarını dışarı çıkartması konusunda Orziev'i ikna ettiği ortaya çıktı.
Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine dün saat 09.45 sıralarında gelen evli ve 2 çocuk babası Jamoliddin Orziev, banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'u silahla rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı olduğu görülen Orziev, "Çantamda 3 kilo bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin ve müşterilerin çıkmasının ardından banka şubesinde, Orziev, güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ile o sırada lavaboda olan çaycı Hacer Keskin dışında kimse kalmadı. Güvenlik görevlisinin tabancasını da alan Orziev, çalışanların ve müşterilerin çıkmasının ardından şubenin kapısını içeriden kilitledi.
MESLEĞİ DOKTOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra banka şubesine giren iki polis, Jamoliddin Orziev ile görüştü. Özbekistan vatandaşı olan Jamoliddin Orziev, polise, "Her şeyimi elimden aldılar, yetkili birisiyle görüşmek istiyorum" dedi. Orziev, olaydan 1 saat sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Orziev, polis merkezine götürüldü. Orziev'in tabancasının ise kurusıkı olduğu belirlendi. Doktor olan Jamoliddin Orziev'in, 1,5 yıl önce eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye'ye geldiği belirtildi.
'EMLAKÇI DOLANDIRDI'
Jamoliddin Orziev, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, ticaret yapmak için dükkan arayışına girdiğini, beğendiği bir dükkan için emlakçıyla 300 bin liraya anlaştığını belirterek, "Tapuda devir işlemini yaptık. Ancak bana satılan dükkan beğendiğim değil, farklı bir dükkan çıktı. Tapuda üzerime verilen dükkanın değeri 300 bin liranın çok altında. Buradan daha önce işlem yaptığım, kredi çektiğim için sesimi duyurmak amacıyla bankaya gelerek bu eylemi yapmaya karar verdim" dedi. Dolandırıldığı gerekçesiyle emlakçı hakkında dava açtığını belirten Orziev, davayı kaybettiğini anlattı. Bu olaydan dolayı arasının bozulduğu eşinin, 2 çocuğuyla Ankara'da oturduğunu söyledi.
'BOMBA SÜSÜ VERDİM'
Bankaya dün saat 09.45'te geldiğini anlatan Orziev, "İçeri girince montumun önünü açarak, 'Üzerimde bomba var' yazılı kağıdı güvenlik görevlisi Gürkan Yurt'a verdim. Ardından kendisini yere yatırdım. Silahımı sırtına dayadım. Onun da tabancasını aldım. 'Amacım sana zarar vermek değil, sesimi duyurmak istiyorum' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana, 'Sana yardımcı olacağım. Önce banka çalışanlarını dışarı çıkart' dedi. Ben de herkesi dışarı çıkarttım. Çaycı tuvalatteymiş, sonradan fark ettim. Hurdacıdan aldığım kablo, silikon malzeme ve süngeri birleştirerek bomba süsü verdim" dedi. Jamoliddin Orziev, dışarı çıkan banka çalışanlarından birisine belediye başkanı, vali ve diğer yetkililerle görüşmek istediğini belirten bir not verdiğini ifadesinde belirtti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jamoliddin Orziev, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından 'hürriyeti tahdit ve yağma suçundan' adliyeye sevk edildi. Orziev, bu sırada "Allah belalarını versin" diye bağırdı.
EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDEN GEÇİYORDU
Diğer yandan banka çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, Antalya Valiliği'ndeki bir toplantıya katılmak için giden İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan ile aynı araçta bulunan Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ile korumalarının, bankaya çok yakın oldukları için olaya hızla müdahale ettikleri kaydedildi.

ANTALYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:10
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