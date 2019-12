Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, toplu park açılış ve bir parka eski Antalya Milletvekili merhum Osman Berberoğlu isminin verilmesi töreninde, belediyeciliğin tüm hizmet alanlarında eşitlikçi, kenti bir nazarda gören, toplam kalitenin peşinde koşan yaklaşımlarının devam edeceğini belirterek “Antalya’ya katkı sağlayan isimleri de her yerde ve alanda yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Güvenlik, Güzeloba, Konuksever ve Kızıltoprak Mahallelerinde bulunan 4 yeni parkının toplu açılışı ve Yenigün Mahallesi’nde yenilenen park alanına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ve eski Antalya Milletvekili merhum Osman Berberoğlu ismini verme töreni gerçekleştirildi. Osman Berberoğlu Parkı’ndan gerçekleştirilen toplu açılış ve isim verme törenine Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken Berberoğlu ailesi, ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, belediye meclis üyeleri törende yer aldı. 90’lı yıllarda Antalya’nın ticaret ve siyaset hayatına yön veren isimlerin de katıldığı törende CHP ve İYİ Parti Muratpaşa ilçe başkanları da hazır bulundu. Törende Osman Berberoğlu’nun hayatının anlatıldığı sunum duygusal anların yaşanmasına neden olurken merhum Berberoğlu’nun kızı Lütfiye Berberoğlu Sayar, konuşmasında, bu anı parkıyla Osman Berberoğlu adının yaşatılmasının sağladığı için Başkan Uysal ve ekibine teşekkürlerini dile getirdi, “Berberoğlu ailesi olarak bu yaptığınızı hiç unutmayacağız” dedi.



"Sürdürülebilir yaşantı inşa etmek"

Başkan Uysal, konuşmasında bir kentin kimliğini o kent için verilen emeklerin inşa ettiğini söyledi. İnsanlarının, kurumlarının, o kentin oluşturabildiği bütün değerlerin kentin enerjisini, sistematiğini ve sonuçta bir kent kimliği inşa ettiğini dile getiren Başkan Uysal, “Bu yükselmeden insanların kendine, kentlerine, ülkelerine, toplumlarına saygı duymaları, kendilerini değerli bütünün parçası olarak görmeleri mümkün değil” diye belirtti.

Antalya için emek vermiş insanlarının anılarını yaşatmak ve kentin kurumsal kimliğinin parçası ve toplumun örnek alacağı kişiler olarak kentin hafızasında yerlerini korumalarını sağlamak istediklerini aktaran Başkan Uysal, "Zaten yerel ve genel kamu yönetimlerinin işi, sürekli ifade ettiğimiz gibi, sürekli şapkadan tavşan çıkarmak, insanları şaşırtmak, katma değeri olmayan yeniliklerle insanlara farklı bir şey varmış hissi vererek siyasi ilgilerini çekmek değildir. Yerel ve genel kamu yönetiminin görevi sürdürülebilir, kaliteli, nitelikli bir kent ve toplum yaşamını ortaya koymak, insanıyla, diğer faktörleriyle ve bütün birikimleriyle o kentin istikrarlı, nitelikli, kaliteli sürdürülebilir yaşantısı inşa etmektir. O inşada Osman Berberoğlu gibi büyüklerimizin yeri çok önemli" ifadelerinde bulundu.

Merhum Berberoğlu’nun dürüst, şehrini ve ülkesini seven bir eksende bir kente kültürünün oluşması için gerek ATSO’da gerekse milletvekili olarak TBMM’de mücadele verdiğini belirten Başkan Uysal, “Osman Berberoğlu, kendi yolunda doğru yürümüş bir büyüğümüzdü” dedi.

Muratpaşa’da belediyeciliğin tüm hizmet alanlarında eşitlikçi, kenti bir nazarda gören toplam kalitenin peşinde koşan yaklaşımlarının devam edeceğini belirten Başkan Uysal, Antalya’ya katkı sağlayan isimleri de her yerde ve alanda yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



"İnsan hayatıyla siyaset olmaz"

Uysal, törende ayrıca Hakkari’de henüz 11 aylıkken katledilen Mustafa Bedirhan bebeğin adını taşıyan Konuksever mahallesindeki parkın da açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, “Her türlü siyasi fikre saygı duyuyor, tartışılması gerektiğini, konuşulması, değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor ve savunuyoruz. Ama hiçbir zaman terör yönteminin, insan hayatının, silahın siyaset masasında olmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu. Dünyanın neresinde olursa olsun terörü ve terörist eğilimleri en sert şekilde kınadığını belirten Başkan Uysal, “Fikir özgürlüğünü, eşitliği, insanlarını eşit haklara sahip olmasını, sosyal dengesizliklerin son bulmasının ne kadar güçlü savunuyorsak silahın insan ve siyaset hayatına girmesini de o kadar güçlü reddediyoruz. Bu vesileyle Bedirhan bebeğe bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Uysal’ın konuşmasının ardından Berberoğlu ailesi ve katılımcılar kurdeleyi keserek Muratpaşa Belediyesi’nin 4 yeni parkın ve üzerinde Osman Berberoğlu’nun fotoğrafı ve özgeçmişi bulunan rölyefin açılışını gerçekleştirdi.

