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Başkan Tütüncü'den 1 milyon metrekare yeşil alan müjdesi

İHA

Masa Dağı'nın eteklerinde 8 mahalleyi kapsayacak şekilde 2020 itibariyle kentsel dönüşüm başlatacaklarını kaydeden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgede 1 milyon metrekarelik yeni bir yeşil alan oluşturduklarının müjdesini verdi.

Başkan Tütüncü'den 1 milyon metrekare yeşil alan müjdesi

Masa Dağı’nın eteklerinde 8 mahalleyi kapsayacak şekilde 2020 itibariyle kentsel dönüşüm başlatacaklarını kaydeden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgede 1 milyon metrekarelik yeni bir yeşil alan oluşturduklarının müjdesini verdi.
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2019 faaliyet yılı 8. Kahvaltılı Toplantısı gerçekleştirildi. ‘Belediyelerde Yerelden Kalkınma Modeli’nin konuşulduğu toplantıda Kepez Belediyesi’nin proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi olumsuzluklarıyla anılan bir belediyeydi ve özelikle gecekondu stoğuyla ilgili çok ciddi adımlar atılması gerekiyordu. Biz burada 11 yılda 43 bin tapu verdik, 11 yılda 80 binden fazla gecekonduyu kaldırdık, işin en güzel tarafı ise kimsenin burnu kanamadan bu işi başardık” dedi.

Masa Dağına Konak Projesi
Kentsel dönüşüm çalışmalarını Masa Dağı’nın eteklerinde 8 mahalleyi kapsayacak şekilde 2020 itibariyle başlatacaklarını kaydeden Tütüncü, “Yaklaşık 4 yıldır imar planlarının ve modelinin üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. 8 mahalle ki bunların daha önce imar planları vardı, kargacık burgacık imar planları 200 metrekare 230 metrekare gibi minicik arsalar. Biz orayı tamamıyla bir hamur haline getirip kentsel tasarım mantığıyla yeniden tasarladık” diye konuştu. Vatandaşların kendilerinin yapacağı bir kentsel dönüşüm hayal ettiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Üç katlı, konak tarzında binaların yapılabileceği, önde rekreasyon alanları Masa Dağı’nın silüetini bozmayacak şekilde bir yükseklik ve mutlaka belirli bir düzen içerisinde, dış cephe giydirmelerinin, çatı tiplerinin, imar planlarının tanımlandığı bir yapı modeliyle Masa Dağı’nı bambaşka bir hale getireceğiz” dedi. Ekonomiye katkı sağlayacak bir çalışma olduğunun da altını çizen Tütüncü, “İnsanların da sizin doğru yaptığınıza inanmaları gerekir, orası yapı sektörününde önünü açacak, aynı zamanda kent silüetini de güzelleştireceğiz. Orada 1 milyon metrekarelik yeni bir yeşil alan, yeni bir rekreasyon alanı oluşturduk, bunu da müjdelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Güzel bir yöntem değil"
Tütüncü, “Kentsel dönüşüm çok tehlikeli bir konu belediyeler için, doğru yapılmadığında şehri ruhsuz konutlarla buluşturursunuz, yeri gelir insanlar o gecekondu dokusunu arar olurlar. Çünkü gecekondu demek mahalle yaşantısını sunar, yeşilliktir, toprağa daha yakın bir hayat vardır insan doğasına uygundur” diye konuştu. Tütüncü, “Biz kentsel dönüşümü toplu konut mantığı ve modeliyle ya da toplu konut idaresinin ruhsuz modelleriyle şekillendirmiyoruz kafamızda. Tamamıyla vatandaşın kendi iradesine yönelik ve kendinin yapacağı bir kentsel dönüşüm modelini savunuyoruz. Belediye olarak biz buraya geldik işte size şu kadar metrekare daire, beğeniyorsanız alın beğenmiyorsanız gidin yaklaşımı bize pek mantıklı gelmiyor. Bu güzel bir yöntem de değil” dedi.

"Arkeopark ile canlanıyor"
Tarihte Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’deki 2 bin 200 yıl önceki yaşantının arkeopark düzenlemesiyle canlanacağını dile getiren Tütüncü, “Antalya’nın şehir merkezinde çok önemli bir antik kenti, arkeolojik değeri olan bir alanı ziyarete açtık. Varsak’ın hemen üzerinde 2 bin 200 yıllık bir zeytin işleme merkezinin bulunduğu, çok farklı bir vakıf kültürünün şehrimizde görüldüğü çok özel bir antik kent Lyrboton Kome Antik Kenti” diye konuştu. Arete isminde bir kadın yöneticinin işleyişi yönettiğine dikkati çeken Tütüncü, “O şehri yaklaşık 5 yıl kazarak gün yüzüne çıkarttık. Bu, Türkiye’de tamamıyla belediye imkanlarıyla kazılan ilk ve tek antik kent. Türkiye’de ikinci bir sadece yerel yönetim imkanlarıyla kazılan, gün yüzüne çıkartılan antik kent bulunmuyor. Yaklaşık 1.5 yıldır ziyarete açık olan bu alan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesiyle de bir arkeoparka dönüşüyor” dedi.

"Kent Müzesi hayali gerçek oldu"
Üçüncü dönemde en önemli yaklaşımlarının başta Dokuma Park olmak üzere gereçekleştirdikleri kültürsanat projeleri olduğuna dikkati çeken Tütüncü, "Çalışmalarımızı kurumsal bir anlayışa kavuşturmak ve sürdürülebilirliğini temin edici adımlar atmak ana hedefimiz. Buna inanıyorum ki bizden sonra gelenler de esteseler de istemeseler de bu çalışmaları devam ettirmek zorunda kalacaklar. İsteyerek devam ettirmeleri halinde elde ciddi bir deneyim, tecrübe ve kurumsal işleyiş görecekler, bu da şehrin kazanması açısından faydalı olacak. Antalya 25 yıldır Kent Müzesi’nin hayalini konuşuyordu. Biz onu sessiz sedasız tamamladık. Şu an açılış için gün sayıyoruz. Müzeyi ziyaret edebilir, Antalaya’nın 500 bin yıllık tarihinin çeşitli kesitlerinde farklı duygular yaşayabiliriz, özellikle son 200 yılına da ışınlanabiliriz. Ziyaret edenler de bu vesileyle güzel bir zaman yolculuğu yapmış olacaklar" dedi.

ANTALYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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