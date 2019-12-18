CIP Travel Antalyaspor Baş Antrenörü Fatih Işık, "Bu sezon Hentbol Şube Sorumlumuz Hakan İrban ve teknik heyetimizin çalışmaları neticesinde takımımızın yüzde 70’ini koruduk. Başarılı bir sezonun ardından tabi ki oyuncularımıza birçok teklif geldi. Cemal Kütahya Katar’a, Kriva Ukrayna’ya, Sergii Rumiantsev ise Ankara MYK’ya transfer oldu. Biz de elimizden geldiği kadar yerlerini nokta transferlerle doldurmaya çalıştık” dedi.

Erkekler Hentbol Süper Lig’de ilk yarı karşılaşmaları sona erdi. 8 müsabakadan oluşan devreyi 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5’inci sırada tamamlayan CIP Travel Antalyaspor’da Baş Antrenör Fatih Işık ilk yarıyı değerlendirdi. Geçen sezon büyük bir başarı elde ederek ligi ikinci bitirdiklerini, Türkiye'yi Avrupa’da temsil etme hakkı elde ederek gurur yaşadıklarını anlatan Işık, “Bu sezon Hentbol Şube Sorumlumuz Hakan İrban ve teknik heyetimizin çalışmaları neticesinde takımımızın yüzde 70’ini koruduk. Başarılı bir sezonun ardından tabi ki oyuncularımıza birçok teklif geldi. Cemal Kütahya Katar’a, Kriva Ukrayna’ya, Sergii Rumiantsev ise Ankara MYK’ya transfer oldu. Biz de elimizden geldiği kadar yerlerini nokta transferlerle doldurmaya çalıştık. Avrupa kupasında Romanya’nın köklü ve güçlü ekiplerinden Dobrogea Sud Constanta’ya karşı iyi mücadele ettik. Evimizde berabere kaldık ama deplasmanda oynadığımız maç sonucu Avrupa’ya veda ettik. Tecrübe kazanma açısından çok iyi oldu” diye konuştu. Beşiktaş Aygaz ile başlayıp Beykoz Belediyesi ile bitirdikleri ilk yarıyı 5’inci sırada tamamladıklarını belirten Fatih Işık, “Bu yıl playoff sistemi ile oynanacak. İlk 8 takım playoff’a kalacak, 9’uncu takım küme düşecek. Maçı isteyen, yaşayan ve savaşan takımlar avantaj yakalıyor” ifadelerini kullandı.



"Sonuna kadar savaşacağız"

İlk yarıdaki maçlardan olumluolumsuz dersler çıkararak ikinci yarıya hazırlanmaya başlayacaklarını belirten Işık, “45 günlük bir ara var. 18 günlük iznin ardından 4 Ocak’ta bir araya geleceğiz. İlk maçımızı 29 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş Aygaz ile Antalya’da oynayacağız. İyi bir galibiyetle başlayıp iyi bir havayla yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen sezon da ilk yarıyı 5’inci bitirmiş, ligin 2’nci sırada tamamlamıştık. Bu yıl da ara dönemde kadro ve performans değerlendirmemizi yapacağız. Raporumu yönetime sundum. Sağ oyun kurucu ve sağ kanat bölgesine iki oyuncu transferine ihtiyacımız var. Bunu başarabilirsek playoff’a avantajlı girmek istiyoruz. Öncelikle Avrupa Kupası’na gitme hedefindeyiz. Yarı final, final ve şampiyonluk için mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz Antalyasporuz. İlk düdükten son düdüğe kadar savaşacağız. Bu sezonu da adımıza yakışır şekilde bitireceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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