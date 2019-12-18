Kendisine emanet edilen kız çocuğuna istismardan yargılanıyor

ANTALYA'da 7 kişinin tutuksuz yargılandığı cinsel istismar davasında mağdur Y.G. (16), SEGBİS ile katıldığı duruşmada, "İ.K. 'Abim abim' diyerek yaklaştı, cinsel istismarda bulundu. Bu kişiyi annem de tanırdı. Hatta ona 'Kızım sana emanet' derdi" dedi.

Aksu ilçesinde oturan Y.G., iddiaya göre, geçen yıl aynı mahallede oturan 7 kişinin cinsel istismarına uğradı. Y.G., şüphelilerin baskı ve tehditleri nedeniyle cinsel istismarı kimseye anlatmadı. Bir işyerinde hizmetli olarak çalışan M.G., 3 ay önce kızının eve dönmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisle birlikte aramalara katılan M.G., kızını bir parkta buldu. Kızının 7 kişinin kendisini istismar ettiğini anlatması üzerine M.G., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasının ardından şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine ilerleyen günlerde tutuklu 4 sanık da serbest kaldı. 7 sanık hakkında farklı mahkemelerde dava açıldı.

'BANA 'ABİM ABİM' DİYE HİTAP EDİYORDU'

Sanıklardan İ.K., Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya küçük kızın annesi M.G. ve taraf avukatları katıldı. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Y.G., annesinin de tandığı sanığa güvendiğini belirterek, "Ben İ.K. ile geçen yıl bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım. Bana ilk tanıştığımda 'Abim abim' diye hitap ediyordu. Böylece bana yaklaştı ve istismarda bulundu. İlk istismarını bir arkadaşının evinde gerçekleştirdi. Çıplak fotoğraflarımı çekti. Bu istismarları yaklaşık 10 kez sürdü. Bu kişiyi annem de tanırdı. Hatta ona 'Kızım sana emanet' derdi. Ben de böylece güvendim" dedi.

SANIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sanık İ.K. ise Y.G.'nin yalan söylediğini belirterek, "Kendisi sürekli evden kaçardı. Annesi de benden yardım isterdi. Onu parklarda aradım. Ben insanlık görevimi yaptım. Böyle bir suçlamayı hak etmedim. Telefonum incelensin. Beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada, Y.G.'nin 'Beni tanıştırdı' dediği tanık da dinlendi. Tanık, Y.G.'nin iddialarını yalanladı. Tanığın annesi de kızının beyanları doğrultusunda ifade verdi.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi temsilen duruşmaya katılan Avukat Serap Ertuğrul, tanıkların bazı beyanlarının mağduru doğrular nitelikte olduğunu ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutuksuzluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.



ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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