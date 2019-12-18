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Saklıkent'te teleskopları kör eden mermer ocağı kapatıldı

DHA

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2500 rakımda dünyanın en önemli uzay gözlem alanlarından biri olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskoplarının merceklerine zarar veren ve Saklıkent'in en önemli sorunlarından biri olan zirvedeki mermer ocağının kapatıldığını duyurdu. Mermer ocağının terk ettiği alanın ise amfitiyatroya dönüştürülmesi önerildi.

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2500 rakımda dünyanın en önemli uzay gözlem alanlarından biri olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskoplarının merceklerine zarar veren ve Saklıkent'in en önemli sorunlarından biri olan zirvedeki mermer ocağının kapatıldığını duyurdu. Mermer ocağının terk ettiği alanın ise amfitiyatroya dönüştürülmesi önerildi.
Antalya'nın Beydağları'nda yaklaşık 2100 rakıma sahip Saklıkent Kayak Merkezi'nde, sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu üçüncü koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. Dünyanın en önemli uzay gözlemlerinin yapıldığı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin de bulunduğu Saklıkent'teki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen ile ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Üç yıl önceki toplantıda "Saklıkent Antalya'nın gerçekten saklanmış güzelliklerinden bir tanesi. Artık Saklıkent'i saklamayacağız ve insanların hizmetine sunacağız" şeklindeki sözlerini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, O günden bu güne birçok sorunun çözüldüğünü, çözülemeyen sorunları da çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.
Saklıkent'i kullanabilmenin en önemli yollarından birinin burada etkinlikler yapmak olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin her yıl düzenlenen Gözlem Şenliği, ATSO'nun 'Beyazdan Maviye Kay-Sür-Yüz' etkinliği ve Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' etkinliklerini anlattı. Karaloğlu, "Aynı günde insanlar Saklıkent'te kaydı, inip Konyaaltı sahilinde denize girip yüzdü. Bu dünyanın hiçbir şehrinde olmayan bir özellik ve kıymetini bilmemiz lazım" dedi.
'BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI'
Saklıkent'in en önemli sorunlarından birinin zirvedeki mermer ocağı olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, "Hem doğayı bozuyordu hem de gözlemevi teleskoplarının merceklerine bıraktığı tozlarla zarar veriyordu. O taş ocağı bir daha açılmamak üzere kapandı. Burası mera özelliğine geri döndürülecek" dedi.
Sadece Saklıkent'tekinin değil, Antalya genelindeki 240 mermer ocağının tamamının denetimden geçirildiğini belirten Karaloğlu, "Bir ekip oluşturduk, denetimler yapılıyor, epeyce ceza da verildi. Saklıkent'in zirvesindeki mermer ocağının kapatılması da o denetimlerin sonucudur. Mermer, doğal kaynaklar, madenler milletin ortak değeri, servetidir. Bunları kullanmak gerekir. Ama bunları kullanan hiç kimse, Boyalı köyün oradaki mermer ocağı gibi, 'Ben Allah'ın taşını keser, satarım. Gerisi de beni ilgilendirmez' mantığıyla hareket edemez. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.
ÇEVREYE DUYARLI MADENCİLİK
Mermer ocaklarının çevreye verdiği zararlara ilişkin halkın duyarlılığının da arttığına işaret eden Vali Münir Karaloğlu, "Buradan mermerci, madenci dostlarımıza tekrar söylüyorum; Çevre konusunda gereğini yapmazlarsa, madencilik ve mermercilik yapamaz duruma gelecekler. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Çevreye duyarlı madencilik faaliyetleri yapsınlar. Eğer çevreyi tahrip ederlerse biz de gereğini yapacağız. Bunda kararlıyız" diye konuştu.
Saklıkent'in büyütebileceğini de vurgulayan Vali Karaloğlu, pistlerinin uzatabileceğini belirtti. Karaloğlu, "Saklıkent'te kar kalma süresi Uludağ, Kartalkaya gibi. Yani diğer kayak merkezleriyle aynı. Burada çok ciddi kayak yapılabileceğini gördük. Bu sene her yerde aynı şekilde kar sıkıntısı var ve Saklıkent'in karı da gökte durmaz, mutlaka yağacaktır" dedi.
MERMER OCAĞI ALANINA AMFİTİYATRO ÖNERİSİ
Mermer ocaklarının Saklıkent'in en büyük sorunu olduğunu ve büyük mücadele verdiklerini belirten Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner de "24 saat çalışan bu mermer ocaklarının gece kullanımı geçen yılki koordinasyon kurulu toplantısı sonrasında durdurulmuştu. Saklıkent'in neredeyse içinde gibi duran bir mermer ocağı da kapatıldı. Saklıkent ile kardeş gibi yaşıyordu bu mermer ocağı. Arkamızda ucube gibi duruyor. Ocağı kapatan firmaya, çıkarılan mermerlerle bir amfitiyatro yaptırmak istiyoruz. Buraya değer katacaktır. Bu amfitiyatroda üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri gösteri yapabilir. Ucube görüntü de bu şekilde yok edilebilir" dedi.
Mermer ocaklarının Saklıkent'e çıkarken yol boyunca görüntü kirliliği oluşturduğunu da belirten Altıner, "Ocaklardan düşen kaya parçaları can ve mal güvenliği tehdidi oluşturuyor. Onlarca yılda oluşan sedir ve ardıç ağaçları oluşan toz nedeniyle kuruyor. Bakırlıtepe'de 200 gün boyunca gökyüzünün izlenebildiği TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskoplarının mercekleri, mermer ocaklarının tozundan oluşan kireçten zarar görüyor. Bölge insanında tiroit ve kanser vakaları arttı. Bölgedeki su kaynaklarının zarar gördüğü raporlarla tespit edildi. Buradaki bir mermer ocağının süresi de 16 Şubat 2020 itibarıyla dolacak. Ancak süre uzatma talebinde bulunmuş. Süre uzatımı verilmemesini bekliyoruz" dedi.

ANTALYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:57
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  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:10
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