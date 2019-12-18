Filenin genç akrepleri yarı finalde

Antalyaspor Genç Kız takımı, final grubunda Kepez Belediyesi’ni 30 mağlup ederek grubunda birinci oldu. Filenin Genç Akrepleri aldığı bu sonuçla yarı final oynama hakkı elde etti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı son 5 maçından 4’ünü kazanarak yükselişe geçerken altyapı takımları da gelecek için umut veriyor. Antalyaspor Genç Kız takımı, final grubunda Kepez Belediyesi’ni 30 mağlup ederek grubunda birinci oldu. Filenin Genç Akrepleri aldığı bu sonuçla yarı final oynama hakkı elde etti. Antalyaspor, farklı yaş kategorilerinde 7 takımla yerel liglerde mücadele ediyor.

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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