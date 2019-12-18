Minikler kurdukları serada organik sebze yetiştiriyor Öğrenciler ilk hasadını Ziraat Mühendisi Başkan Yücel ile birlikte topladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde öğrencilere toprak sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştiren proje kapsamında kurulan serada organik ürün yetiştirilerek uygulamalı eğitim veriliyor. Domates, salatalık ve biber gibi ürünler yetiştiren minikler ilk ürünlerini ise Ziraat Mühendisi olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile topladı.

Alanya'da bir kolej tarafından doğayı sevdirmek, ürün yetişmenin önemini ve toprak sevgisini aşılamak amacıyla bir proje gerçekleştirildi. Proje kapsamında, okulda eğitim gören çok sayıda ilkokul öğrencisi kurulan serada domates, marul ve salatalık gibi birçok ürünün tohumunu toprakla buluşturdu. Okulun yan tarafındaki serada kendi fidelerini doğal yoldan yetiştiren öğrenciler, ürünlerin yetişmesi sırasında da hiçbir ilaç ve gübre kullanmadı. Yetişen ürünlerin bakımlarını ve sulamasını üstelenen öğrenciler, toprağa yakın olmalarının verdiği mutluluğu yaşadı. Minikler yaklaşık bir ay önce ektikleri ürünlerin ilk hasadını ise Ziraat Mühendisi olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile topladı.



Yücel: “Bilgisayar, telefon gibi cihazları gerektiğinden fazla kullanmayalım”

Burada öğrencilerle sohbet eden Başkan Yücel, Alanya’da en büyük geçim kaynağının turizm ve tarım olduğunu söyledi. Başkan Yücel, yeni neslin teknolojik aletleri gerektiğinden fazla kullandığını ifade ederek, “Hepimiz arkadaşlık dostluk kurmak zorundayız. Onun için bilgisayar, telefon gibi cihazları gerektiğinden fazla kullanmayalım. Tabiki bunun gibi sosyal faaliyetlerde bulunmanız gerekiyor. Toprak insana enerji verir ve insanın elektriğini alır. Bu neden çoğu kişinin 2’inci mesleği tarımdır. İnsanlar şehrin stresinden uzak doğayla baş başa kalmak isteyerek vakit geçirirler. Tabiki size mühendis veya çiftçi olun demiyoruz ama bu sosyal projeyle toprağı sevdiriyoruz” dedi.



“İnşallah bütün öğrencilerimiz üreten toplumda yer alacaktır”

Kolejin anaokulu ve ilkokul müdürü Ersin Özkanlı öğrencilerin üreten bir toplumda yer almaları için bu projeyi gerçekleştirdiklerini aktardı. Özkanlı, “Öğrencilerimiz domates, salatalık ve marul gibi ürünler ektiler. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de öğrencilerimizin ilk hasadı olan marulu toplamak için eşlik etti. Kendisi ziraat mühendisi olduğu için öğrencilerimize tarımın inceliklerini ve öğrenilmesi gerekenleri aktardı. İnşallah bütün öğrencilerimiz üreten toplumda yer alacaktır” diye konuştu.



“Çok mutlu olduk”

Yetiştirdiği marulun ilk hasadını yapan öğrenci Mina Sofia Kambur ise çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Okul olarak domates, marul ve salatalık ektik. İnşallah diğer okullarda bu şekilde ekebilirler. Üreten bir toplum oluruz. Biz çok eğlendik ve öğrendik.”

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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