Vali Karaloğlu: "Saklıkent'teki mermer ocağını kapattık" Vali Karaloğlu, Saklıkent Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Look at the tabela!

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Saklıkent'te bulunan mermer ocağının kapatıldığını belirterek, "Doğayı bozup, gözlem evinin teleskop merceklerine zarar veriyordu. Onu nihayetinde kapatmış olduk. Taş ocağı sahibi şu an orayı mera komisyonu aracılığıyla eski haline dönüştürme çalışmalarını yapıyor" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşen Saklıkent Koordinasyon Toplantısı’na, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Saklıkent’in problemlerini yerinde görmek ve yol haritası belirlemek için 3 yıl önce toplantılara başladıklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Saklıkent, Antalya’nın saklanmış güzelliklerinden bir tanesiydi. Artık Saklıkent’in güzelliğini daha fazla saklamayacağız. Saklıkent’i, Türkiye’nin ve insanlığın hizmetine sunacağız. Geriye dönüp baktığımızda son 3 yıldır aldığımız mesafe çok önemli. Saklıkent’le ilgili birçok sorunu çözdüğümüzü bir kısmını da çözüm yoluna koyduğumuzu söyleyebiliriz. Ama sorunların hepsi, bitti mi elbette bitmedi. Zaten onun için buradayız. Çözülenleri konuşmak çözülemeyenlerin, sebeplerini anlamak için bu toplantıyı düzenledik. Bugün konuştuğumuz sorunlarla ilgili daha sonra her kurum kendi üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” dedi.



"Saklıkent’te etkinlikleri arttırmalıyız"

Saklıkent’i kullanabilmenin en önemli yollarından bir tanesinin etkinlik yapmak olduğuna vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, Saklıkent’te her sene temmuzun sonunda ağustosun başında TÜBİTAK Uzay Gözlem Evi tarafından yapılan bir Gökyüzü Gözlem Şenliği vardı. Ona Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank geçen yılda gelmişti, o zaman karar vermiştik. Bu etkinliği büyütelim Türkiye’nin her bölgesinden gençler gelsin, Saklıkent’ten uzayı gözlesinler hem de Bakırtepe’de bulunan TÜBİTAK Uzay Araştırmalı Merkezi’nin tesislerini gezmiş olsunlar dedik. Bu sene binin üzerinde katılım oldu. Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlarımız, o gece gençlerle beraber çadırda kalıp, etkinliklere katıldılar” ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu, “Geçen sene ticaret ve sanayi odamızın desteğiyle 'Beyazdan Maviye Kay Sür ve Yüz' etkinliği yapıldı. Bir triatlon yarışmasıydı. Büyük ses getirmişti aynı günde insanlar Saklıkent’te kaydılar daha sonra da Konyaaltı sahiline inip denizde yüzdüler. Bu dünyanın hiçbir coğrafyasında hiçbir şehrinde Rabbim ’in bahşettiği bir özellik değil, bunun kıymetini bilmemiz lazım” diye konuştu.



"Sarıkamış’tan Saklıkent’e Gençlik Şühedanın İzinde"

Saklıkent’te son iki senedir Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen Sarıkamış’tan Saklıkent’e Gençlik Şühedanın İzinde etkinliğinin yapıldığını belirten Karaloğlu, “Gençlerimizin ocak ayının ilk Pazar günü Saklıkent’e çıkarıp, Sarıkamış şehitlerini anlama noktasında bir farkındalık oluşturuyoruz. İnşallah bu senede 2020 Ocak ayının ilk pazarı günü gençlerimizin ve vatandaşlarımızın katılacağı çok güzel bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Gelip burada, bir an da olsa Sarıkamış şehitlerimizin yaşadıklarını, o soğuk altında vatan için verdikleri mücadeleyi içselleştirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.



"Mermer ocağını kapattık"

Saklıkent’te geçen yıl pek çok soruna yol açan mermer ocağının kapatıldığına değinen Karaloğlu, “Doğayı bozup, gözlem evinin teleskop merceklerine zarar veriyordu. Onu nihayetinde kapatmış olduk. Taş ocağı sahibi şu an orayı mera komisyonu aracılığıyla eski haline dönüştürme çalışmalarını yapıyor. Bize teslim edildikten sonra Saklıkent’in etkinlik alanı olarak kullanabiliriz” dedi.

Saklıkent’te karın yerde kalma süresinin diğer kayak merkezleriyle aynı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Saklıkent’in teknik servisleri ve kayak pistlerinin büyütülerek, önemli kayak faaliyetlerinin yapılabileceğini söyledi. Saklıkent’te bu yıl hizmete giren bir otel ve restoran otel türünde işletmeler olduğunu ifade eden Karaloğlu, Saklıkent’in artık her yıl daha da iyiye gideceğini vurguladı.



"Turizmi 12 aya yayıyoruz"

Saklıkent’in ulaşımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile sürekli müzakere halinde olduklarına değinen Karaloğlu, “Hem Feslikan yaylasından, Saklıkent’le ulaşımın sağlanması hem de Korkuteli yolundan Saklıkent’e ulaşımın sağlanması için çalışmalar var. Yine Konyaaltı Belediyemiziz, Saklıkent’le ilgili farklı projeleri var. İnşallah Saklıkent’i bundan sonra daha fazla kent turizminin gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz nitelikli turizm çeşitlerini arttırarak turizmi 12 aya yaymak. Onun en önemli enstrümanlarından birisi de Saklıkent. Kış aylarını kentteki turizm faaliyetleri arasında tutabilmek için burada bir fırsatımız var. Bunu kentin menfaatine daha çok kullanmamız gerekiyor” dedi.

Toplantının ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet, Korkuteli Saklıkent Karayolu üzerinde incelemelerde bulundu.

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.