Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı

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Antalya değişik suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda haklarında değişik mahkemelerce, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak, Kabul Etmek” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, S.S., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 7 yıl 10 ay, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçundan 10 ay olmak üzere toplam 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.Y., “Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, O.A., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan aranan, S.A., “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak, Kabul Etmek ” suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan Y.E.K. Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANTALYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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