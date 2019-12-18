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KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni 9 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve ...

İHA

– Antalya’nın Aksu ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev yapmış olan 9 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile düzenlenen törene KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gülcü ve Aksu protokolü eşlik etti.
Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan madalya töreninde konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, 20 Temmuz 1974 sabahı kahraman Mehmetçik’in adaya ayak basarak ve Türk halkının özgürlüğüne kavuşmasına destek olduğunu, varoluş mücadelesinde destek veren gazilere, şehitlere ve Anadolu halkına şükranlarımızı sundu. Madalya alan gazileri tebrik eden, KKTC’nin her zaman zorluklar çektiğini ama Anavatanla bağını asla kesmediğini vurgulayan Beyazbayram, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın da korunduğuna dikkat çekti.
KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, 45 yıl içerisinde elbirliğiyle yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve güçlenmesinin sağlandığını belirterek, "Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi için yaptıkları büyük katkı ve çalışmalardan dolayı liderimiz Doktor Fazıl Küçük ve merhum kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı Rahmetle yad etmek isterim. Büyük mücadeleler vererek birlik ve beraberlik içinde bugünlere gelen halkımızın varoluş mücadelesinde kahramanca destek veren savaşta canını seve seve vermeye hazır olan kahraman gazilerimizi ve bu uğurda Şehitlik mertebesine eren her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olan Anadolu halkına şükranlarımı sunarım” dedi.
RumYunan ikilisi Doğu Akdeniz'deki var olan haklarımızı gasp ekmek istediğini ancak başaramayacaklarını ifade eden Beyazbayram, “Büyük mücadele vererek birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere gelen halkımızın varoluş mücadelesinde kararlı olduğumuzu dünyaya duyurmanın yanı sıra her zaman teyakkuzda olmamız gerektiğinin de altını çizmek isterim. Sizlerin de şahit olduğu son dönemlerde RumYunan ikilisi Doğu Akdeniz'deki var olan haklarımızı gasp etmek ve bizleri bu enerji kaynaklarından mahrum etme çabasının sürdürmektedir. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak attığımız uyumlu ortak adımlar neticesinde uğraşlarını boşa çıkarmamızı bir kere daha dünyaya gösterdik” dedi.
Aksu Kaymakamı Aydın Ergün ise Aksu ilçesinde 25 Kıbrıs gazisi olduğunu daha önce 13 kişiye madalyalarını taktim ettiklerini, bugün de 9 kişiye madalya verileceğini hatırlattı. Geri kalan 3 gazi için ilerleyen zamanlarda bir tören düzenleyeceklerini belirten Ergün, aradan 45 yıl geçmesine rağmen KKTC Hükümetinin kendileri için mücadele eden gazilerimizi hatırlamasının çok güzel olduğunu ifade etti. Doğu Aldeniz’de kalıcı olduğumuzu ilan edildiğine dikkat çeken Ergün, “Başkonsolosumuz kendisi, Kıbrıs mücadelesini 1571'den bugüne kadar olan süreci veciz olarak kısa bir şekilde özetledi ve en güzel sözlerinden biri de bizim burada Kervan değil Hancı olduğumuz oldu. Çünkü son yaşadığımız Doğu Akdeniz'deki petrol arama, gaz arama ile ilgili yaşanan süreçte bazı gruplar bazı ülkeler bizim kervan olduğumuzu düşünerekten orada ki haklarımızı yok sayma eğilimine girdiğinde yine ülkemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Fatih sondaj gemimizin bölgeye göndererekten orada kalıcı olduğumuzla bütün dünyaya ilan ettik” diye konuştu
Konuşmaların ardından Aksu’da yaşayan Kıbrıs Gazilerinden Ümran Dal’a, Yaşar Akman’a, Veli Adıgüzel’e, Merhum Mehmet Aldemir adına eşi Ümmü Aldemir’e, İsmet Akdoğan’a, Ali Karabağlı’ya, Murat Gök’e, Hasan Çalış’a ve Süleyman Uçtu’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih edildi. Gaziler Veli Adıgüzel ve Süleyman Uçtu Madalyalarını aldıktan sonra Mehmetçik’e destek için asker selamı verdi. Törenle ilgili duygularını ifade eden Kıbrıs Gazisi Veli Adıgüzel terörle mücadeleye de değinerek, “Türk milleti doğuştan savaşçıdır Doğu’da da mücadelesini devam ettirmektedir” dedi.
Paraşütle Kıbrıs’a atlayarak çıkarma yapan birlikte olan Gazi Ali Karabağlı ise, “Ben Kayseri hava indirme askeriyim. Biz 20 Temmuz sabahı 6'ya 20 kala Kıbrıs'a indik ve oradaki Rum mezalimi ne karşı soydaşlarımıza ne kadar yardımcı olabildiysek ben ondan onur gurur duyarım ve neticesi de budur bizi hatırlamışlar teşekkür ediyorum” dedi. Tören sonrası, Aksu protokolü ve gaziler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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