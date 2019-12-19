Lösemi hastası Mehmet'e, öğrenci arkadaşlarından destek Saçlarını kestirip maske taktılar, özel resim sergisi açtılar

Antalya’da bir süredir lösemi tedavisi gören Mehmet Armutçu’ya, okuldaki öğretmenler ve öğrenci arkadaşları moral desteği verdi. Öğretmenler ve öğrenciler, Armutçu’ya moral vermek ve yanlarında olduklarını göstermek için bir resim sergisi projesi hazırladı. Tedavi sürecinde saçı dökülen Armutçu’ya moral vermek için bazı öğrenciler ise saçlarını ‘sıfır numara’ kestirdi. Öğretmenler ve öğrenciler maske de taktı.

Kaş Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Okulu sekizinci sınıf öğrencisi Mehmet Armutçu, lösemi tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Okul müdürü Mihraç Akbulut ve görsel sanatlar öğretmeni Özlem Flora Kalak başta olmak üzere, sınıf arkadaşları da bu süreçte okula devam edemeyen Armutçu’ya destek olmaya çalıştı.



‘Pandora’ sergisi açıldı

Öğretmen Kalak ve öğrenciler, Armutçu’ya moral vermek ve yanlarında olduklarını göstermek için bir resim sergisi projesi hazırladı. Okulda, ‘Pandora’ adı altında ve ‘umut’ teması ile düzenlenen serginin açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan yaptı. Sergiye davet edilen Armutçu, okulun bahçesine annesiyle geldiği anda alkışlarla ve sevinç içinde karşılandı. Sergi açılışına okul müdürü, tüm öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Karışık teknikle yapılan 100 çalışmanın yer aldığı sergi, 10 gün süreyle okulda ziyaret edilebilecek.

Tedavi sürecinde saçı dökülen Armutçu’ya moral vermek için bazı öğrenciler ise saçlarını ‘sıfır numara’ kestirdi. Öğretmenler ve öğrenciler maske de taktı.



Top oynama sözü verdi

Sergiyi gezen öğrenciyle bir süre sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, “Onun yanındayız. Ona desteğimizi ve sevgimizi bir bütün olarak böyle göstermek istedik.” dedi. Atılgan, “İyileşince en çok ne yapmak istersin” diye sordu. “Top oynamak” cevabını alınca, yazın kendisiyle aynı takımda olmak kaydıyla bir maçta birlikte top oynama sözü verdi. Galatasaray taraftarı olan Armutçu’ya takım forması hediye eden okul müdürü Mihraç Akbulut da, “Öğrencimizin umutla iyileşip, okulumuza döneceği günü bekliyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşarak, arkadaşlarının arasına katılmasını diliyoruz” diye konuştu.



“Umut ve inançla aramıza dönecek”

Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Flora Kalak ise Armutçu’ya moral desteği sağlamak istediklerini ifade ederek, “Böyle bir projeyle çocukların sosyal sorumlulukları, farkındalık ve duyarlılıkları artsın istiyordum. O, lösemi hastasıydı. Morale ihtiyacı olduğunu düşündük. Çünkü, evden dışarı çıkmıyordu. Tamamıyla içine kapanık, umutsuz ve dünyayla tüm ilişkisini kesmişti. Arkadaşlarıyla bu durumu konuştum. Bir resim etkinliği düşündük. Çünkü sanat, hizmet etme amaçlıdır. Öğrenciler de bu karara çok mutlu oldu, birlikte çalışmaya başladık. Yaklaşık bir ay içerisinde çok fazla sayıda çalışma ortaya çıktı. Son güne kadar resim getiren öğrenciler oldu. Öğretmen arkadaşlarımızın desteği de oldu. Sergimizin adı ‘Pandora’, teması ‘umut’tu. Armutçu’ya umut verdiğimizi düşünüyoruz. Ona inanç verdiğimizi düşünüyoruz. Çok kısa zamanda kendini toparlayıp, aramıza döneceğini umuyoruz” dedi.

ANTALYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.