(Özel) Kanseri yenen milli atlet başarı hikayesiyle insanlara umut olmak istiyor

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Doktorların kanser nedeniyle 'spor yapamazsın' dediği Batuhan Buğra Eruygun (28), hastalığını yendikten sonra rekor kırarak Balkan şampiyonu oldu, art arda 3 yıl Türkiye şampiyonluğu kazandı. Olimpiyatı hedefleyen milli atlet, "Başarı hikayemle insanlara umut olmak istiyorum. Doktorlarım spor yapmamalısın dedikten sonra dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyata katılmakla başarım dünyaca ünlü başarı hikayesine dönüşüyor. İnsanlara hiçbir zaman vazgeçmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum" dedi.
ANTALYA
19 Aralık 2019 Perşembe
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