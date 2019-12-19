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Komşusunun kız çocuklarına istismar sanığına 22 yıl hapis

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde komşusunun 5 ve 17 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.K. (54), 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde komşusunun 5 ve 17 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.K. (54), 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Serik'in Cumalı Mahallesi'nde oturan A.K., iddiaya göre, geçen haziran ayında evinin bahçesindeki kümesten yumurta almaya giden kız çocukları S.D. ile kardeşi C.N.D.'ye cinsel istismarda bulundu. S.D.'nin olayı ailesine anlatmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden kızların babası F.D., A.K.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan A.K., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
'BENİ BIRAKTI, ABLAMA SARILDI'
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 5 yaşındaki C.N.D.'nin Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesinde, "Amcanın adını bilmiyorum, evi bizim kümesin arkasında. Bizim kümesin yanına gelmiş. Ablamla birlikte yanına gittik. Bize sarıldı, beni bıraktı, ablama sarıldı" dediği kaydedildi.
'KOLUMDAN TUTUP KENDİNE DOĞRU ÇEKTİ, SARILDI'
S.D.'nin de olay günü kız kardeşi C.N.D. ile birlikte saat 20.30 sıralarında tavukları koymak amacıyla kümese gittiklerini, nar ağacının yanından birisinin kendilerini izlediğini fark ettiğini anlatarak, "Bu kişi A.K.'ydi. Daha sonra geriye doğru saklandı. A.K. bizim komşumuz. Ağacın oradan bir daha baktı. Bu sırada kümese girdim. 'C.' diye bir ses geldi. Ben kardeşimi tuttum. Kümesi kapattım. Bu sırada A.K., kardeşim C.'yi karşısına aldı, öpüyordu. Kardeşimi aldım. Bize ablamı sordu. C.'yi kucağına aldı, öptü. Kardeşimi uzaklaştırdım. Bana geldi, kolumdan tutup, zorla kendine doğru çekti, sarıldı" dediği ifade edildi. 
'CİNSEL AMAÇLA KUCAKLAMADIM'
A.K.'nin ise, C.N.D.'yi kendisine doğru geldiği için kucakladığını belirterek, "Cinsel amaçla kucaklamadım. S.D.'ye hiç dokunmadım. S.bana iftira atmaktadır. Kesinlikle S.'ye dokunmadım" şeklinde savunma yaptığı bildirilen iddianame, Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.  
'2 ÇOCUĞUM VAR'
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık A.K. ile şikayetçiler ve taraf avukatları hazır bulundu. İfadesi alınan A.K., şikayetçilerle evlerinin arasının 5060 metre olduğunu, aralarında herhangi bir husumet olmadığını belirterek, "Olay günü C.D., koyun süstüğü (tos vurmak) için ağlamaklı bir şekilde koşarak, bana geldi. Ben de korkmaması için kendisini kucakladım ve alnından bir defa öptüm. Bunu tamamen şefkat amaçlı yaptım. Bu sırada S.D. bizden 30 metre kadar uzaktaydı, 'Amca çocuğu bırak gelsin' deyince, C.N.D.'yi ablasının yanına gönderdim. Eve doğru giderken S.D. bana 'Seninle görüşeceğiz, seni babama şikayet edeceğim' dedi. Ben de 'Ne yaptım ki, şikayet edeceksin' diyerek, eve gittim. İki çocuğum var, kesinlikle böyle bir eylem gerçekleştirmem. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Duruşmaya başka bir odadan katılan kardeşler ise daha önceki ifadelerini tekrarladı. 2 kardeş, koyun olayının çok önceden yaşandığını, olay günü böyle bir şey olmadığını anlattı. Psikolog bilirkişi de çocukların ifadelerine itibar edilebileceğini söyledi.
'YAŞINDAN BAŞINDAN UTANMIYOR MUSUN?'
Baba F.D. ise "Olayı öğrenince hemen sanığın evine gittim. 'Yaşından başından utanmıyor musun? Nedir bu yaptığın?' dedim. Sanık, eşi ve oğlu bana sinkaflı sözler söyleyerek, hakaret etti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ederim" dedi.
'BERAATIMI İSTİYORUM'
Cumhuriyet savcısının 'cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını talep ettiiği A.K. son sözünün sorulması üzerine "Suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetçi F.D., mayıs ayında benim 3 kazımı öldürmüş, birinin de bacağını kırmış, sonrasında beni emniyete şikayet etmiş ve oğlumu tehdit etmiştir. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık A.K.'ye, cinsel istismar suçundan 22 yıl hapis cezası verdi. 

ANTALYA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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