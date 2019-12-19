Üniversiteli Ceyhun, arkadaşının evinde ölü bulundu

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ANTALYA'da, misafirliğe gittiği arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen üniversite öğrencisi Ceyhun K. (21), sabaha karşı ölü bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceyhun K., dün gece arkadaşı E.E.'nin yanına gitti. İki arkadaş, ilerleyen saatlerde iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Sabaha karşı uyanan E.E., arkadaşı Ceyhun K.'nin hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceyhun K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere E.E.'yi polis merkezine götürürken, Ceyhun K.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Esrar ile beraber hap aldığı ortaya çıkan Ceyhun K.'nin, uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının olduğu belirtildi.



ANTALYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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