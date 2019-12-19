Başkan Sözen: "Turizm Tesis Alanları (otel) kararı iptal edildi"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ilıca Kumköy bölgesi için planlanan "Turizm Tesis Alanları (otel)" kararınını iptal edilerek, alanının "Günübirlik Tesis Alanı" olarak kullanılacağı kararı alındığını açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ilıca Kumköy bölgesi için planlanan "Turizm Tesis Alanları (otel)" kararınını iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Başkan Sözen, "Ilıca Mahallemizin Kumköy bölgesi sahil bandında, onaylı imar planında, turizm tesis alanları içerisinde halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ayrılan "Günübirlik Tesis Alanı" olan 743 ada 3 parsel, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 26/06/2019 tarihinde resen yapılan bir imar planı değişikliği ile "Turizm Tesis Alanları (otel)" olarak planlanmıştı. Ancak belediyemizce Ilıca, Kumköy bölgesinde plan bütünlüğünü bozucu nitelikte yapılan bu plan değişikliğinin iptal edilip, hazine mülkiyetindeki 743 ada 3 parselin ilk plan kararının korunarak, yine halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak Günübirlik Tesis Alanı" olarak planlanması hususunda yapılan bu değişikliğe itiraz edilmiş, ayrıca benzer içerikte, vatandaşlarımızca söz konusu alanın "Günübirlik Tesis Alanı" kullanımda kalmasına yönelik yapılan itirazlar da 19/08/2019 tarihli yazımız ile Bakanlığa iletilmiştir. Belediyemiz ve vatandaşlarımızca yapılan bu haklı itirazımız Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul görmüş, "Turizm Tesis Alanları (otel)" kararı iptal edilerek, Ilıca Mahallesi 743 ada 3 parselde, bölgesel hassasiyetler ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, yeniden halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılanmaya dönük "Günübirlik Tesis Alanı" olarak planlanmıştır" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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