Konyaaltı Belediyesi Sıfır Atık Projelerini tanıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyaaltı Belediyesi Sıfır Atık Projelerini tanıttı

İHA

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Bölgesel Sıfır Atık Projeleri İstişare Toplantısı'nda projelerini tanıttı.

Konyaaltı Belediyesi Sıfır Atık Projelerini tanıttı

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Bölgesel Sıfır Atık Projeleri İstişare Toplantısı’nda projelerini tanıttı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bölgesel Sıfır Atık Projeleri İstişare Toplantısı Erdem Beyazit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, etkinlikte stant açarak projelerini tanıttı. Bölge belediyelerinin de katıldığı toplantıda Konyaaltı Belediyesi stanttı yoğun ilgi gördü. Belediye çalışanları, ziyaretçilere Konyaaltı Belediyesi’nin sınırlarında gerçekleştirdiği sıfır atık çalışmalarını anlattı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak sıfır atık projelerine son derece önem verdiklerini söyledi. Başkan Esen, ‘Geleceği Düşünüyoruz Geri Dönüştürüyoruz’ projesi kapsamında bölgemizde organik atıklar, ambalaj atıkları, bitkisel yağlar, elektronik eşyalar, atık piller, lastikler, atık madeni yağlar ve tehlikeli atıkları topluyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden onaylı Antalya’nın ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde topladığımız atıklar ayrıştırılarak, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Böylelikle çevre kirliliğinin de önüne geçiyoruz. Muhtarlarımızla birlikte atıklarımızı toplamamak için ortak çalışmalar yapıyoruz. Küçük yaşta öğrencilerimize bu bilince kazandırmak için eğitimler düzenliyoruz. Amacımız geleceğimize daha temiz bir çevre bırakmak” dedi.

ANTALYA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ruslar 'Noel Baba'yı Demre'de ayinle andı
YEREL HABERLER Ruslar 'Noel Baba'yı Demre'de ayinle andı
Antalya'da üniversiteli gencin şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Antalya'da üniversiteli gencin şüpheli ölümü
Akdeniz Üniversitesi’nin Erasmus Başarısı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nin Erasmus Başarısı
Kemer'deki 5 yıldızlı oteli icradan satılığa çıkarılan Martı Grubu'ndan açıklama
YEREL HABERLER Kemer'deki 5 yıldızlı oteli icradan satılığa ...
Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. randevuda Antalyaspor, 8 maçlık 3 puan hasretine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. ...
Vali Karaloğlu: "Bağımlılık sorunu ve mücadelemiz devam ediyor"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Bağımlılık sorunu ve mücadelemiz ...
Kadın Çiftçiler de Akademili olacak
YEREL HABERLER Kadın Çiftçiler de Akademili olacak
Antalya’nın köy pazarı Kepez’de açılıyor
YEREL HABERLER Antalya’nın köy pazarı Kepez’de açılıyor
Serik Meslek Yüksekokulu’nda Kariyer Söyleşisi
YEREL HABERLER Serik Meslek Yüksekokulu’nda Kariyer Söyleşisi
Üniversiteli Ceyhun, arkadaşının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Üniversiteli Ceyhun, arkadaşının evinde ölü bulundu
Döşemealtı Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi sevinci
Başkan Sözen: "Turizm Tesis Alanları (otel) kararı iptal edildi"
YEREL HABERLER Başkan Sözen: "Turizm Tesis Alanları (otel) kararı ...
Çiftçiye sulama borusu desteği
YEREL HABERLER Çiftçiye sulama borusu desteği
Mobil Kuaför Korkuteli ’de
YEREL HABERLER Mobil Kuaför Korkuteli ’de
Manavgat’ta tehlike oluşturan ağaçlar budandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta tehlike oluşturan ağaçlar budandı
Antalyalılardan Halk Et’e yoğun ilgi
YEREL HABERLER Antalyalılardan Halk Et’e yoğun ilgi
Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge'ye sürgün edildi
YEREL HABERLER Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge'ye sürgün ...
Rus turistler, Kekova turunda denize girdi
YEREL HABERLER Rus turistler, Kekova turunda denize girdi
Hayvanseverden köpeğini şikayet edenlere pankartlı sitem Halil Can, evinin bahçe duvarına astığı yazıyla, "Artık rahat rahat korkmadan yoldan geçebilirsiniz. Şikayet ettiğiniz köpeğimiz belediye tarafından götürüldü. İçiniz rahat olsun. Bu işte kimin parmağı varsa Allah belasını versin" cümleleriyle tepki gösterdi Halil Can'ın müstakil evinde 5 yıldır evladı gibi büyüttüğü 'pitbull' cinsi köpeğine şikayetler üzerine el konuldu Büyük üzüntü yaşayan Can, 3 günde bir köpeğini ziyarete gidiyor Can, uysal ve sakin köpeğini şikayet edilip alıkonulmasına vesile olanlara ise ilginç bir yöntemle sitem etti
YEREL HABERLER Hayvanseverden köpeğini şikayet edenlere pankartlı ...
Muay Thai Avrupa Şampiyonub Arpacı'dan Başkan Topaloğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Muay Thai Avrupa Şampiyonub Arpacı'dan Başkan ...
Yılın sporcuları Muratpaşa’dan
YEREL HABERLER Yılın sporcuları Muratpaşa’dan
Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı
YEREL HABERLER Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı
Başkan Tütüncü'den vatandaş ve esnaf çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü'den vatandaş ve esnaf çıkarması
Muratpaşa’ya mimarlık ödülü
YEREL HABERLER Muratpaşa’ya mimarlık ödülü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X