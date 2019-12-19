Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunun hayatını o sırada yol uygulaması yapan polisin anında müdahalesi kurtardı. Sürücüyü aracın yolcu koltuğuna alan ve direksiyona geçen polisin dakikalar içinde hastaya getirdiği banka memuru, bir kez kalbi durmasının ardından doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü.

Olay Gazipaşa’nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki D400 karayolu üzerinde 20 Nisan günü öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayiye gitmek için evden ayrılan 45 yaşındaki Birol Arıkan 07UY868 plakalı otomobille seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Acı içinde kıvranan Arıkan, yol kenarında uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini görerek yanına gitti.



“Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin”

ANTALYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

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