Başkan Ulutaş sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu

Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca Kınık Mahallesi’nde kahvaltılı program düzenlendi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kınık sanayi sitesinde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş programda esnaflara yaptığı konuşmada, Kınık Mahallesi’nin ticari merkez olma yönünde ilerlediğini söyledi.

Kınık’ta yurtların yapıldığını ve hal inşaatının başladığını hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, bölgenin çekiciliğinin sürdüğünü kaydederek, buradaki seralar ve yerleşim ile ekonomik döngünün varlığına dikkati çekti.

Spor tesislerinin modernizasyonu gerektiğini belirten Başkan Ulutaş, sosyal donatım anlamında da bazı eksikliklerin var olduğuna işaret ederek, burada millet bahçesi yapılması için çalışma ve gayret içinde olduklarını ifade etti.

Kınık’ta sanayi esnafının fikir ve görüşlerini de alan Başkan Ulutaş, “Sanayi etrafının çevrilmesiyle ilgili çalışma yapalım. Sanayideki boş bulunan dükkanların durumunu da değerlendirelim. Ortak akılla bu süreci yöneteceğiz.” diye konuştu.

ANTALYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

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