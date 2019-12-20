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MÜSİAD Başkanı Göksu’ya yılın iş adamı ödülü

İHA

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı ve Osmanlı Kahvecisi işletmesinin kurucusu Boğaçhan Göksu'ya Akdeniz Üniversitesi ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu tarafından yılın iş adamı ödülü verildi. Yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin gururu olan Göksu yaptığı konuşmada, 'ülkesini en çok seven iş adamı, ülkeye döviz sokan iş adamıdır' dedi.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı ve Osmanlı Kahvecisi işletmesinin kurucusu Boğaçhan Göksu’ya Akdeniz Üniversitesi ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu tarafından yılın iş adamı ödülü verildi. Yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin gururu olan Göksu yaptığı konuşmada, ‘ülkesini en çok seven iş adamı, ülkeye döviz sokan iş adamıdır’ dedi.

Filmlerin konusu ‘Yaşamak’
Doğal Afet Arama Kurtarma İlk Yardım Kulübü Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Türkiye’nin 81 ili, 957 ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri paydaşlığında düzenlenen ‘Yaşamak’ konulu Kısa Film Yarışması’nın Gala ve Ödül Programı Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

‘İhracatımızı geliştirmeliyiz’
Gala ve Ödül Programında Global A.Ş. ve Osmanlı Kahvecisi Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu’ya Akdeniz Üniversitesi ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu tarafından, yılın iş adamı ödülü takdim edildi. Kendisini ödüle layık gören herkese teşekkür eden Göksu, “Gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın ülkesini en çok seven iş adamı, ülkeye döviz sokan iş adamıdır. Üretim yapmak çok önemli ama satmak daha da önemli, ihracatımız çok geliştirmemiz lazım” dedi.

‘2020 markalaşma yılı olacak’
Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği’nin(MÜSİAD) de Antalya Şube Başkanlığını yürüten Boğaçhan Göksu, MÜSİAD ve GENÇ MÜSİAD fikir birliğinde 2020 yılını ihracat ve markalaşma yılı olarak kabul ettiklerini, bu yönde projeksiyon ve projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktardı. Göksu, salonu dolduran genç iletişimcilere de tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi.

‘Empati kurmak çok önemli’
Başarılı bir iş adamı olmanın sırrının çalışmak, inanmak ve azmetmekten geçtiğini belirten Göksu tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Başarıya ulaşmak için çalışmak gerek, aynı zamanda sadece çalışmak da yetmiyor, inanmak gerek yani aynı doğrultuda aynı kuvvette önemli. Ayrıca bunları yaparken etik ve ahlaka dikkat etmek gerekiyor. Başarının anahtarı varsa eğer bunlardan birisi ahlaklı iş yapmaktan geçiyor. Empati kurmak çok önemli. Ticaret yaparken karşındaki insanı anlayabilmelisin, ne ister, neye ihtiyacı var, ne katabilirim soruları çok önemli. Bu şekilde ticari birliktelikler çok uzun olacaktır”

Azerin ve Abidov’dan muhteşem performans
Ödül töreninin şeref konukları arasında ünlü Azeri sanatçı Azerin ve piyanist Cavit Abidov vardı. Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği üzerine verdiği mesajlarla büyük alkış alan Azerin ve Abidov seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle salonu mest etti. Öte yandan Kısa film yarışmasında dereceye giren filmler arasından birinciye Laptop, ikinciye Video Kamera, üçüncüye ise Fotoğraf Makinası ödülü verildi. Ödüle layık görülen kısa filmlerin kamu spotuna dönüştürülmesi ve kısa film festivalinde de yer verilmesi planlanırken, yapılacak bu çalışma ile sosyal sorumluluk bilincinin toplumda yaygınlaştırılması, başta gençler olmak üzere toplumun tüm fertlerinde Afet bilinci, birlik beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, afetlere hazır olma ve afet sonrası yaşanabileceklere dikkat çekilmesi hedefleniyor.

ANTALYA

20 Aralık 2019 Cuma

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