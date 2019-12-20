Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa edildi Konyaaltı Belediyesi yaraları sarıyor

Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Üçoluk Mahallesi’nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen İlyas Avlak’ın evini yeniden inşa ederek, bir nebze olsun acısını dindirdi.

Konyaaltı sınırlarındaki Üçoluk Mahallesi’nde İlyas Avlak’ın evi geçtiğimiz aylarda elektrik kontağından çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Konyaaltı Belediyesi ve hayırseverler hemen yardım elini uzatarak, İlyas Avlak’ı geçici süreyle bir konteynere yerleştirdi. Bu sürede Konyaaltı Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale ekipleri, Avlak’ın evini yeniden inşa etti. Hayırseverler ve Konyaaltı Belediyesi’nin destekleriyle İlyas Avlak’ın evi yenilendi. Avlak, kısa zaman içerisinde yeni evine taşınarak, hayatına kaldığı yerden devam edecek.



Yeni eve taşınacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatıyla İlyas Avlak soğuk kış ayları öncesi sıcak yuvasına kavuşacak. Başkan Semih Esen, Konyaaltı’nda bütün vatandaşlara yardım eli uzatmaya çalıştıklarını belirterek, “İlyas Avlak, talihsiz bir olay yaşadı. Belediye olarak, vatandaşların zor günlerinde yanında olmamız gerekiyor. İlyas kardeşimizin evini yeniden inşa ettik. Kısa zaman içerisinde yeni evine taşınarak, hayatına kaldığı yerden devam edecek. Kimsenin başına böyle talihsiz olayların bir daha gelmemesini diliyorum. Tekrardan İlyas kardeşime geçmiş olsun” dedi. Yangında evini kaybeden İlyas Avlak’ta Başkan Esen ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ANTALYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

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