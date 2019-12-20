Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici: " Bu yıl 22 bin ton peynir üretimi yaptık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici: " Bu yıl 22 bin ton peynir üretimi yaptık"

İHA

Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici: " Bu yıl 22 bin ton peynir üretimi yaptık"

Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, Türkiye'nin ilk 1000 firması arasında olduklarını belirterek, "Bu yıl ciromuz bir önceki seneye göre yüzde 40 arttı, yılı 430 milyon civarında bir rakamla kapatmayı planlıyoruz. Bu yıl 22 bin ton gibi peynir üretimi yaptık."dedi.
Burçin Ekici, restoranda bir araya geldiği gazetecilerle firmanın 62 yılık yolcuğu ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verdi. Ekici, Peynirleri Genel Müdürü Burçin Ekici, Ekici peynirin 1957 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde kurulduğunu ve hikayelerinin Antalya’da devam ettiğini, Türkiye’de ilk 1000 arasına girmiş bir firma olduklarını kaydetti.
1979 Antalya’ya geldiklerini hatırlatan Ekici, “İlk mandıramızı Varsak bölgesinde açtık. O dönem açık peynire yönelik bir tüketim vardı. Bizim üretimimiz sadece teneke peynirdi. Gelişen ve değişen tüketici alışkanlıklarına yanıt vermek için paketli ürünlere geçtik. Bu bizler için büyük bir değişiklikti.” dedi.
20062007 yılına kadar Varsak’ta üretime devam ettiklerini ve daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislere taşındıklarını ifade eden Ekici,” Burada bizim büyük değişimimiz başladı. İstanbul piyasasında bir tanınırlığımız vardı, 2008 yılında bir karar verdik. Ya yolumuza bu şekilde devam edecektik, ya da Türkiye geneli bir marka olacaktık. Bayileşmeye başladık. Buna da Karadeniz bölgesinden başladık.”diye konuştu.

"2019 yılı bizim için çok iyi geçti"
Bayileşmeye Karadeniz’den başladıklarının altını çizen Ekici,“Karadenizliler bizim lokum kıvamındaki peynirimizi çok sevdi. Kısa sürede ülke geneline yayıldık. Dedemizden miras kalan iş disipliniyle Ekici peyniri bugünlere getirdik.” dedi.
Türkiye’nin ilk 1000 firması arasında olduklarını yineleyen Ekici, “ Her gün 350 ton süt işliyoruz, 60 ton peynir üretiyoruz. Türkiye’nin 4 bir yanına dağıtıyoruz. 65 civarında bayimiz var. 65 bayi ile 30 bin satış noktasında Ekici peyniri halkımızla buluşturduk. Bu sayı bu yıl 42 bine yükseldi. 2019 yılı Ekici peynir için harika geçiyor, yatay bir büyüme ile büyüdük. Daha fazla hanede Ekici peynirin tüketildiğini söyleyebiliriz.” ifadelerine yer verdi.

"Yılı 430 milyonluk gelirle kapatacak"
Bu yıl cirolarını bir önceki seneye göre yüzde 40 arttırdıklarının altını çizen Ekici, “ Yılı 430 milyon civarında bir rakamla kapatmayı planlıyoruz. Bu yıl 22 bin ton gibi peynir üretimi yaptık. Bu 22 bin ton Ekici için gerçekten elde ettiği en yüksek miktardır, bununla gurur duyuyoruz.”dedi.

Burçin, 517 kişiye istihdam sağladıklarına değinerek, istihdamın yarısından fazlasının kadın çalışan olduğuna dikkat çekti. 30’a yakın peynir çeşidi ürettikleri ama lokomotif ürünlerinin lokum kıvamında beyaz peynir olduğunu dile getiren Ekici, “Beyaz peynir üretmekle birlikte farklı peynirlere girdik. 30’a yakın peynir çeşidinin üretimini yapıyoruz. El değmeden üretim yapıyoruz. Beyaz peynirde yıllık 100 bin ton süt işleme kapasitemiz var.” dedi. Burçin, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’de en çok sevilen tercih edilen ikinci peynir markası olduklarını kaydetti.

"Peynir olarak liderlik yapmak istiyoruz"
2019’daki yatay büyüdüklerini kaydeden Burçin, 2020 yılında dikey olarak büyümeyi hedeflediklerini belirti.
Ekici’nin sadece peynir üreteceğini vurgulayan Burçin Ekici, “Diğer alanlara girmek bizim için çok daha kolay. Ama biz kolay yolu tercih etmiyoruz, sadece peynirde büyümek istiyoruz. Bu yolda Ekici peynir olarak liderlik yapmak istiyoruz.” dedi. Burçin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki bazı ülkelere ihracatlarının olduğunu dile getirdi. Ekici olarak Türkiye’de sektörde ilk 5 firma arasında yeraldıklarını dile getiren Ekici, ihracata daha fazla ağırlık vermek istediklerini belirtti.
"Çiğ süt üretimi geriledi"
Verimliliğe yatırım yapmak istediklerini dile getiren Ekici, bu yılda 15 milyona yakın yatırım yapacaklarını vurguladı.
Çiğ süt üretiminin biraz gerilediğini kaydeden Ekici, “Yem fiyatları arttı, üretici üretimi bıraktı, hayvanlar kesildi. Şuan çiğ süt fiyatı 2 lira 30 kuruş. Biz üreticilerin ödemelerini aksatmıyoruz, yem satma gibi bir dayatmamız yok.” dedi. Burçin, ileride süt üretimi gibi bir planlarının olmadığını sözlerine ekledi.

ANTALYA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’in yaşlıları kültür ve sanatla iç içe olacak
YEREL HABERLER Kepez’in yaşlıları kültür ve sanatla iç içe olacak
Diyabet hastaları ilaçlarını kullanmıyor Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir: "Türkiye’de her 10 kişiden 1’i şeker hastası, her 10 hastadan 3'ü tedavi için gerekli ilacı kullanmıyor"
YEREL HABERLER Diyabet hastaları ilaçlarını kullanmıyor Genel Cerrahi Uzmanı Doç. ...
Manavgat’ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen foto kapanlar koruyacak Ormana karşı işlenen suçlarla mücadelede yeni dönem
YEREL HABERLER Manavgat’ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen ...
İstanbul'daki cinayetin zanlısı 10 yıl sonra Antalya'da yakalandı Katil zanlısının sahte kimlikle uzun süredir esnaflık yaptığı belirlendi
YEREL HABERLER İstanbul'daki cinayetin zanlısı 10 yıl sonra ...
Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa edildi Konyaaltı Belediyesi yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev yeniden inşa ...
Vali Karaloğlu: "30 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "30 milyon TL’lik yatırım ...
Yaşlıevleri personellerine ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yaşlıevleri personellerine ilk yardım eğitimi verildi
Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon
YEREL HABERLER Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve ...
Antalya OSB, Antalya’nın ilk Fikir Maratonuna ev sahipliği yapacak Bu sefer alın değil akıl teri kazanacak
YEREL HABERLER Antalya OSB, Antalya’nın ilk Fikir Maratonuna ev ...
Kazada 4 canını kaybeden Musa'nın 'İçim dağıldı' feryadı
YEREL HABERLER Kazada 4 canını kaybeden Musa'nın 'İçim dağıldı' ...
Yılbaşında 1 milyon tatilci
YEREL HABERLER Yılbaşında 1 milyon tatilci
MÜSİAD Başkanı Göksu’ya yılın iş adamı ödülü
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkanı Göksu’ya yılın iş adamı ödülü
Akvaryum balığından 600 bin lira gelir
YEREL HABERLER Akvaryum balığından 600 bin lira gelir
Evde genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştiren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Evde genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştiren şahıs ...
Antalya’nın 2018 yılı GSYH rakamı 113 milyar 764 milyon 161 bin TL
YEREL HABERLER Antalya’nın 2018 yılı GSYH rakamı 113 milyar 764 ...
80 milyon lirayı duyan, o bayiye akın etti Milli Piyango'nun 2017 yılındaki 61 milyonluk büyük ikramiye biletini satan bayide satışlar yüzde 300 arttı Umut Gişesi sahibi Orhan Kostakoğlu: "100 bin liralık bilet satarken, 400 bin liraya kadar yükseldik”
YEREL HABERLER 80 milyon lirayı duyan, o bayiye akın etti Milli ...
Burdur'dan milli ekonomiye her yıl 3.75 milyon TL değer
YEREL HABERLER Burdur'dan milli ekonomiye her yıl 3.75 milyon TL ...
Doğa sporlarıyla ilgilenenlere hayat kurtaran tavsiyeler Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül: "Hiçbir eğitimi ve yeterli donanımı olmayan insanların dağa gitmesi çok büyük tehdit ve risk" "Televizyonlardaki popüler doğa programlarına özenilmemesi gerekir, o kadar basit değil" "Bazı mağazalar ucuz malzeme vermeye başladı, bu malzemeleri alan insanlar doğaya gitmek istiyor" "Gitmelerinde bir sorun yok, gitsinler, faydalansınlar, çok ciddi eğitim alsınlar, biz doğayı hafife alıyoruz" "Yedek batarya, telefon hep yanınızda olacak ve GPS kullanacaksınız"
YEREL HABERLER Doğa sporlarıyla ilgilenenlere hayat kurtaran ...
Kaş’ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi
YEREL HABERLER Kaş’ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi
Başkan Ulutaş sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu
Yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ettiler
YEREL HABERLER Yayladaki başıboş eşeği kurtarıp, barınağa teslim ...
4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli ...
Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X