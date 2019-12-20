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Kırcami’de ikinci imar çap belgesi verildi

İHA

Muratpaşa Belediyesi, 30 yılı aşkın süredir yaşanan imar ve buna bağlı mülkiyet sorunları yaşayan Kırcami'de, inşaatların başlamasını sağlayacak imar çap belgelerini vermeye devam ediyor. İnşaat öncesi mimari projeye altlık oluşturan parselin mesafelerini ve yapılacak binanın ebatlarını gösteren bu belgenin ikincisini 16 bin 347 metrekare genişliğindeki imar parseli için Emre Aldaş aldı.

Muratpaşa Belediyesi, 30 yılı aşkın süredir yaşanan imar ve buna bağlı mülkiyet sorunları yaşayan Kırcami’de, inşaatların başlamasını sağlayacak imar çap belgelerini vermeye devam ediyor. İnşaat öncesi mimari projeye altlık oluşturan parselin mesafelerini ve yapılacak binanın ebatlarını gösteren bu belgenin ikincisini 16 bin 347 metrekare genişliğindeki imar parseli için Emre Aldaş aldı.
Muratpaşa Belediyesi, 10 mahalleyi içine alan Kırcami’de 13 bin 100 metrekarelik 28283 ada 1 parsel için verdiği ilk imar çap belgesinin ardından ikinci belgesi Emre Aldaş’a teslim etti. Aldaş, 28398 ada 4 parselde 16 bin 347 metrekarelik arsası için hazırlanan bölgeyi Plan ve Proje Müdürlüğü yetkililerinden teslim aldı. Toplamda ise 6 parsel için imar çap belgesi verildi.
İnşaat öncesi mimari projeye altlık oluşturan parselin mesafelerini ve yapılacak binanın ebatlarını gösteren belgesini alan Aldaş, Kırcami imar planlarının hazırlanmasında gösterdiği olağanüstü gayret dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkürlerini dile getirdi.
Muratpaşa Belediyesi’nin bölgede inşaatlarını başlamasını sağlayan imar çap belgelerini vermeye başladığı Kırcami, Antalya kent merkezi ile Düden Şelalesi arasında kalan yaklaşık 1600 hektarlık alanı kapsıyor. Bölge, Kırcami, Doğuyaka, Topçular, Tarım, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami mahallelerinin tamamıyla Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alıyor. 30 bin civarında nüfusun yaşadığı bu mahallerde dışardan toprak taşınarak, arazi iyileştirilerek 1970’li yıllarda yapılan tarım, 1990'larda toprak yorgunluğu, kirlenmesi gibi nedenlerle sürdürülemez hale geldi.
Tarım artık bölgeye karakterini veren esas faaliyet olmaktan çıkarken aynı yıllarda bölgede imar sorunu gündeme geldi. Bölgenin sınırını çizen Özgürlük Bulvarı ve çevresinde 1980'li yılların sonunda imar planları Kırcami, çözülemeyen sorunları nedeniyle boşluk olarak kaldı. Belediye meclislerinde yapılan planlar, itirazlar, açılan davalarla Kırcami’de 30 yıldır yaşanan karmaşa Ümit Uysal’ın başkanlığının ilk döneminde başlayan çalışmalarla çözme kavuştu.
Kırcami’de imar çap belgelerinin verilebiliyor olmasının tarihi bir dönemeç olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, Kırcami’nin şehirleşmiş kent parçalarıyla bütünlüklü planlanamayan bir bölge olduğunu söyledi. Bunun çeşitli nedenlerle engellendiğini belirten Başkan Uysal, “Engellemeye yönelik çalışmalar halen devam ediyor. Ama ne olursa olsun bizim bu planı başarma, sonuca erdirme mücadelemiz de devam etti. Komşularımızla beraber bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

ANTALYA

20 Aralık 2019 Cuma

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