Yeni yıl çarşısı açılıyor

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın tüm gelirini öğrenci bursları ve engelli bireyler ve ailelerine yönelik projelerde kullanacağı “Yeni Yıl Çarşısı” 21 Aralık Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanı’nda açılıyor.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, Atatürk Kent Meydanı’nda 31 Aralık akşamına kadar açık kalacak yeni yıl çarşısının hazırlıklarını tamamladı. Hediyelik eşyalardan manav, şarküteri ürünlerine, kuruyemişlere kısaca yılbaşı alışverişi için neye ihtiyaç duyuluyorsa her şeyin yer alacağı çarşı 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren açılacak. Adalya Vakfı, yeni yıl çarşısında stant kiralarından elde edeceği geliri öğrencilere burs ve engelli hizmetleri için kullanacak. 60 standın yer aldığı yeni yıl çarşısı saat 10.00’da açılacak ve 23.00’e kadar hizmet verecek. Yeni yıl çarşısında ayrıca hafta boyunca konserler, hediye çekilişleri de gerçekleştirilecek.

ANTALYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

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