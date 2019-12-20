Vektörel mücadele ekibine iş sağlığı eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ilaçlama ekiplerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde çevre bilinci, ilaç kullanımı, personel güvenliği gibi konular yer aldı.



Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca Antalya genelinde vektörel mücadele yapan ilaçlama personeline eğitim verdi. Eğitimde Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin iş kazalarının yaşanmaması ve risklerin en aza indirilmesi konusunda personeli bilgilendirdi.

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, ekiplerin tam katılım sağladığı eğitimde ilaçlamayla ilgili yeni uygulamalar ve yöntemleri, ilaçların özelliklerini anlattı. İlaçlama ekiplerinin dikkat etmesi gereken hususlara değinen Çetin, görsel bir sunum yaparak iş güvenliği konusunda ekipleri bilgilendirdi. Eğitimde ayrıca çevre bilinci, iş kıyafetlerinin kullanılma zorunluluğu, iş kazalarının önlenmesi, ilaç kullanımı ve yapılan yanlışlar anlatıldı.

ANTALYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.