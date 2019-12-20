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Karadenizliler lokum kıvamında, Marmara, Ege ve Akdeniz klasik beyaz peynir seviyor

DHA

TÜRKİYE'nin en büyük 1000 firması arasındaki Ekici Peynir, 2019 yılını yüzde 40 büyümeyle 430 milyon TL ciroyla kapatmayı hedefliyor. Genel Müdür Burçin Ekici, Türkiye peynir tüketiminde Karadeniz'de en çok lokum kıvamındaki beyaz peynirin, İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise olgunlaştırılmış klasik beyaz peynirin tercih edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'nin en büyük 1000 firması arasındaki Ekici Peynir, 2019 yılını yüzde 40 büyümeyle 430 milyon TL ciroyla kapatmayı hedefliyor. Genel Müdür Burçin Ekici, Türkiye peynir tüketiminde Karadeniz'de en çok lokum kıvamındaki beyaz peynirin, İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise olgunlaştırılmış klasik beyaz peynirin tercih edildiğini açıkladı.
Antalya merkezli, Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi arasındaki Ekici Peynir, 2019 yılında peynir sektöründe düşüş olmasına rağmen üretim ve satışlarını artırdı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 42 bin metrekarelik fabrikada üretim yapan Ekici Peynir'in Genel Müdürü Burçin Ekici, firmanın genel tanıtımının yanı sıra 2019 yılı rakamları, 2020 hedefleri ve sektör hakkında bilgiler verdi.
TÜRKİYE'NİN İLK 1000'İ ARASINDA
Burçin Ekici, 1957 yılında Konya'da küçük bir mandırada sadece koyun sütünden dönemsel peynir üretimiyle başlayan süreçte Mustafa Ekici'nin 1979'da üretimi Antalya'nın Varsak bölgesine taşıdığını söyledi. 1997 yılında ise Antalya OSB'de kurulan fabrikaya taşındıklarını kaydeden Ekici, 2008 yılında markalaşmaya başladıklarını belirterek, "Dedemizden miras kalan iş disiplini ve çalışma arzusuyla Ekici Peynir'i bugünlere getirdik. Ekici Peynir bugün Türkiye'nin ilk 1000 firması arasında" dedi.
2019 CİROSU 430 MİLYON TL
Her gün 300-350 ton süt işleyerek 55-60 ton peynir ürettiklerini belirten Burçin Ekici, "Bu peynirlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıyoruz. Şu anda 65 civarı bayimizle 2018'de 30 bin olan satış noktamız bu yıl 42 bine yükseldi. 2019 yılı Ekici Peynir için harika geçti. Artık daha fazla hanede Ekici Peynir'in tüketildiğini söyleyebilirim. 2019'da ciromuzu 2018'e göre yüzde 40 artırarak 430 milyon TL ile kapatmayı planlıyoruz. Bu yıl toplam 22 bin ton peynir satışı yaptık. Bugüne kadarki en yüksek üretim miktarı ve gurur duyuyoruz" dedi.
İSTİHDAMIN YÜZDE 55'İ KADIN
Toplam istihdamın 517 kişi olduğunu anlatan Ekici, Bizim için en sevindirici ve tüm firmalara da örnek olmasını istediğim, kadın istihdamımız. İstihdamımızın yüzde 55'i kadın ve en üst kademelerde de kadın yöneticilerimiz var. Kadınların özellikle bizim sektördeki bakış açıları, fikirlerini çok faydalı buluyoruz. Antalya OSB'nin de her yıl düzenlenen ödül töreninde en fazla kadın istihdamı ödülünü kimseye kaptırmamanın gurunu yaşıyoruz" dedi.
LOKOMOTİF ÜRÜN LOKUM KIVAMINDAKİ BEYAZ PEYNİR
Lokum kıvamındaki beyaz peynirin Ekici'nin lokomotif ürünü ve Ekici'yi Ekici yapan ürünü olduğunu belirten Burçin Ekici, "Sonradan farklı çeşitlere girdik ve günümüzde 30 çeşide yakın peynir üretiyoruz. Daha hijyenik üretim için beyaz peynir hattımızı Alman ve Türk mühendislerle birlikte çalışarak tam otomasyona çevirdik. Ekici, beyaz peynir üretiminde şu anda hiç el değmiyor. 10 milyon Euro'luk yatırımla gerek hijyen gerek üretim kapasitesinde çok yüksek başarıya ulaştık ve yıllık 110 bin ton süt işleme kapasitemiz var" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN İKİNCİ MARKASI'
Üretim kapasitelerinde süzme peynirde üç kat, tek kullanımlık peynirde ise dört kat artış yapıldığını dile getiren Ekici, "Ekici süzme peyniri, 3 yıl üst üste lezzet alanında dünya çapında en prestijli kuruluşlardan biri olan Belçika Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nün düzenlediği üstün lezzet ödüllerinde 3 altın yıldızla Kristal Lezzet Ödülü kazandı. Türkiye'de bu ödülü alan tek firmayız. 2017 yılında bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada ise Türkiye'de en çok sevilen ve tercih edilen ikinci peynir seçildik. Hedefimiz Türkiye'nin en çok tercih edilen peyniri olmak. 2008 yılında başlayan markalaşma sürecinde doğru adımlar atarak tüketicinin gönlünde yer edindiğimizi gösteriyor ve bu bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.
SADECE PEYNİR ÜRETEN BİR FİRMA
2019'un kendileri için çok güzel geçtiğini ve 2019'daki yatay büyümeyi, 2020'de dikey büyümeyle taçlandırmak istediklerini söyleyen Ekici, "2020'de öncelikle firmamızda üretim, makine ve insan verimliklerimizi artırmak istiyoruz. Kaynakları en verimli şekilde kullanarak ülke ekonomisine maksimum seviyede katkı sağlamak amacındayız. Hep peynir diyoruz ve devam edeceğiz. Ekici sadece peynir üreten bir firma ve neden sadece peynir üretiyoruz? Süt, ayran, yoğurt gibi ürünlere girmiyoruz? Aslında diğer süt ürünlerine girsek bizim için çok daha kolay, cirolarımızın birden iki katına çıkması demek ama biz bunu tercih etmiyoruz. Peynirde büyümek istiyoruz" diye konuştu.
6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
İhracatta ise ana pazarın Ortadoğu olduğuna işaret eden Ekici, "Kuzey Afrika'da biraz var ama asıl pazarımız Ortadoğu. İhracatımız bu sene 6 milyon dolar civarındaydı. Aslında kapasitemizi ve satış rakamlarımızı düşündüğümüzde ihracat rakamlarımızı yetersiz görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda geliştirmek için de yatırımlarımız olacak. Ülke olarak döviz girdisine ihtiyacımız var. Kategorilerde değişiyor ama genel olarak ilk 5 firma arasındayız. Türkiye'de olmayan peynirler üzerinde de çalışıyoruz, bahsetmek için daha çok erken" dedi.
SÜT ÜRETİMİ YÜZDE 5 GERİLEDİ
Ekonomik koşullar ve satın alma gücündeki düşüşler gibi nedenlerle süt ürünleri pazarında 2019'da büyüme olmadığına işaret eden Ekici, "Çok az geri geldi. Bunun yanında toplam çiğ süt üretiminde de biraz gerileme oldu, yaklaşık yüzde 5. Ama bizim için sevindirici olan sektör geri gelirken bizim üretimimiz arttı. Yem fiyatları ve üreticinin para kazanamaması gibi nedenlerle hayvanların kesime gönderilmesi sonrasında çiğ süt üretimi yaklaşık yüzde 5 geriledi ve süt fiyatı 2.30 TL'ye yükseldi. Biz firma olarak üreticinin ödemelerini aksatmıyoruz ve yem üretimiz ve dayatmamız da yok. Kimin hangi yemi kullandığıyla ilgilenmiyoruz. Bizim tek işimiz peynir üretimi" diye konuştu.
KARADENİZ LOKUM KIVAMINDA SEVİYOR
Türkiye'deki genel peynir tüketim alışkanlıkları hakkında da bilgiler veren Ekici, Karadeniz bölgesinde lokum kıvamındaki beyaz peynirin, İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında da olgunlaştırılmış klasik beyaz peynirin daha çok tercih edildiğini açıkladı. Ekici, "Türkiye'de peynir tüketimi kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye değişiyor. Biz Karadeniz'den başladık, çünkü oradaki insanlar lokum kıvamındaki beyaz peyniri daha çok seviyor. Ama İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde olgunlaştırılmış klasik beyaz peynir daha revaçta. Ben de kişisel olarak klasik beyaz peyniri seviyorum ama kızım tel peyniri tercih ediyor. Kişiye göre de değişiyor" dedi.

ANTALYA

20 Aralık 2019 Cuma

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