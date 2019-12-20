Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 10 önde tamamladı.

Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da protokol tribünden izledi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak’ın aşırtma vuruşu kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.

21. dakikada Serdar Özkan’ın ceza sahası dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada korner atışında Hakan Özmert’in ön direğe ortasında Diego’nun kafasından seken topu altı pas içinde ayak koyan Chico’nun vuruşu ağlarla buluştu. 10

30. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan Çelikay iki hamlede kontrol etti.



Stat: Antalya

Hakemler:Fırat Aydınus x, Kerem Ersoy x, Aleks Taşçıoğlu x

Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Nazım Sangare x, Celustka x, Diego xx, Eren Albayrak x, Serdar Özkan x, Hakan Özmert x, Chico xx, Amilton x, Chahechouhe x, Leschuk x

Yedekler: Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Charles, Gelson Dala, Mukairu, Riberio, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Cebrail Karayel x, Pazdan x, Kulusic xx, Alihan Kubalas x, Pinto x, Kitsiou x, Sedat Ağçay x, Faty x, Canteros x, İlhan Parlak xx

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Moke, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Chico (dk. 22) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Amilton (Antalyaspor), Canteros (MKE Ankaragücü)

ANTALYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.