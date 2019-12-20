Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

"O benim sünnetim değildi"

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Süper Lig’in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Kitsiou’nun pasında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Canteros’un ceza alanı içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 11

67. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Canteros’un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada Doğukan Sinik’in uzaktan sert şutu az farkla auta çıktı.

80. dakikada Hakan Özmert’in, altı pas içine kestiği ortaya arka direkte Leschuk’un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 21

90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kıtsıou'nun sert şutu ağlarla buluştu. 22



Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Serdar Özkan x (Mukaıru dk. 66 x), Hakan Özmert xx (Salih Dursun dk. 86 ?), Chico xxx, Amilton xx, Chahechouhe xx (Doğukan Sinik dk. 57 x), Leschuk xxx

Yedekler: Boffin, Charles, Gelson Dala, Rıberıo,Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Alihan Kubalas xx (Alper Önal dk. 82 x), Pinto xx, Kitsiou xxx, Sedat Ağçay xx (Aydın Karabulut dk. 86 ?), Faty xx (Moke dk. 73 x), Canteros xxx, İlhan Parlak xx

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Chico (dk. 22), Leschuk (dk. 80) (Antalyaspor), Canteros (dk. 56), Kıtısou (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Canteros, Kulusic, Alper Önal (MKE Ankaragücü)

ANTALYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

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