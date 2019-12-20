Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 2-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 2-2

DHA

STAT: Antalya

STAT: Antalya
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Kerem Ersoy (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat (xx) Nazım Sangare (xx), Celustka (xx), Diego Angelo (xx), Chahechouhe (x)(Dk.57 Doğukan Sinik xx), Gustavo Blanco (xxx), Eren Albayrak (xx), Chico (xxx), Hakan Özmert (xx)(Dk.86 Salih Dursun), Amilton (xx), Serdar Özkan (xx)(Dk.66 Mukairu x)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) Kulusic (xx), Pazdan (xx), Kitsiou (xx), Tiago Pinto (xx), Sedat (xx)(Dk.86 Aydın), Alihan (xx)(Dk.82 Alper), Cebrail (xx), Faty (xx)(Dk.73 Moke x), Canteros (xxx), İlhan (xx)
GOLLER: Dk.23 Chico, Dk.80 Gustavo Blanco (Antalyaspor) - Dk.56 Canteros, Dk.90+4 Kitsiou (Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor) Canteros, Kulusiç, Alper (Ankargücü)Süper Lig´de 16´ncı haftanın açılış maçında 13 puanla 16´ncı sırada bulunan Antalyaspor ile 10 puanla son sırada yer alan Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.
Antalyaspor son 8 maçta sadece 2 puan alıp düşme hattına yerleşirken, son 9 maçta 2 puan alarak son sıraya demir atan Ankaragücü ile oynadığı karşılaşma çekişmeli geçti.
Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmadan dönerken, 2 Mart´ta trafik kazasında hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır unutulmadı. Antalyaspor taraftarları maç öncesinde, Eren ve Mert için Akrep Heykeli'nin önünde mevlit okuttu ve bir anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Ankaragücü ise maç öncesinde sahaya iki taraftarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.
Kırmızı beyazlı futbolcular sahaya çıkarken, Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması´nı anlatan `Uyuma´ yazılı pankart taşıdı.1'inci dakikada Faty´nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İlhan Parlak ceza alanında bekletmeden vurdu. Açıyı iyi kapatan Ferhat topa hakim oldu.
12'nci dakikada Hakan Özmert sol kanattan korner kullandı. Ceza alanına gönderilen topa, arka direğe hareketlenen Celustka kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.
23'üncü dakikada Hakan Özmert´in sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanına gelen topu Diego Angelo kafa ile ön direğe indirdi. Müsait durumdaki Chico´ya sadece ayakla dokunmak kaldı: 1-0.
28'inci dakikada Gustavo Blanco´nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topa Amilton kale önünde ayak uzattı. Ancak, top tecrübeli futbolcunun ayağını sıyırarak auta gitti.
35'inci dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Hakan Özmert kullandı. Ceza alanına gönderilen top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan Amilton ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top kalenin üstünden auta çıktı.
İlk yarı Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile kapandı.
56'ncı dakikada sol kanatta taç çizgisi yakınında rakibinden topu kapan Tiago Pinto pasını Kitsiou'ya verdi. Kitsiou'yu da topu savunmanın arkasına sarkan Canteros'a aktardı. Canteros ceza alanına girer girmez sol çaprazdan güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı Ferhat´ın solundan köşe ağlarına bıraktı: 1-1.
66'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Canteros topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
78'inci dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Hakan Özmert doğrudan kaleye gönderdi. Top doğrudan auta çıktı.
80'inci dakikada Hakan Özmert´in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya, ceza alanı içi arka direkte iyi yükselen Gustavo Blanco meşin yuvarlağı kafayla Korcan´ın sağından filelere bıraktı: 2-1.
90+4'üncü dakikada Canteros´un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Nazım Sangare´den seken topu önünde bulan Kitsiou bekletmeden altıpas gerisinden sert vurdu. Top kaleci Ferhat´ın yanından ağlarla buluştu: 2-2.
Maç 2-2 berabere sona erdi.

ANTALYA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Manavgat'ta suç örgütüne operasyon
Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç ...
Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk ...
Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri başladı
YEREL HABERLER Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri ...
Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili ...
Karadenizliler lokum kıvamında, Marmara, Ege ve Akdeniz klasik beyaz peynir seviyor
YEREL HABERLER Karadenizliler lokum kıvamında, Marmara, Ege ve ...
Böcek: “Spor kompleksi için tekrar ihaleye çıkacağız”
YEREL HABERLER Böcek: “Spor kompleksi için tekrar ihaleye çıkacağız”
Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı Aspendos Arena boşaltılıyor
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı Aspendos ...
Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi Gösteri merkezi sahibi Mustafa Erdoğan mülk sahibi kiracı anlaşmazlığa belediye ve bakanlığın arabulucu olmasını istiyor Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan: "Bu yapının taşınması kolay bir şey değil. Biz burayı dansçılarımızla birlikte inşa ettik” "Burada 12. yılımıza geldik ve tıkandık. Mülk sahibi kabul edilemez taleplerle geldiği içinde anlaşamıyoruz. Uzlaşmak ve anlaşmak da istemiyorlar. Böyle bir kültür merkezinin son bulmaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığının ara buluculuk yapmasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye ...
Perge'de mevcut 4 kaz var
YEREL HABERLER Perge'de mevcut 4 kaz var
Vektörel mücadele ekibine iş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Vektörel mücadele ekibine iş sağlığı eğitimi
Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü kazadan üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtulmuş İçinde 4 kişinin hayatını kaybettiği aracın internete satılık ilanını koyduğu dakikalarda kaza haberini aldı Acılı baba Musa Elmas; "Üzerime çay döküldü, ailemin yanından ayrıldım, döndüğümde evden çıkmışlardı" "Beni eve arkadaşım bıraktı, eve onlardan önce geldim ve dakikalar sonra kaza haberini aldım" “Bundan sonra kızım için yaşayacağım”
YEREL HABERLER Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü ...
Bakan Soylu: "Kıran-11 Operasyonu başlıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye bir 100 metre yarışı içerisindedir" "Örgüte katılım rakamları tarihinin en düşük seviyesindedir" "Türkiye terörün bitmesine en yakın durumdadır" "Terör örgütünün psikolojisini alt üst ettik"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Kıran-11 Operasyonu başlıyor" İçişleri ...
Başkan Topaloğlu, KEMİAD toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, KEMİAD toplantısına katıldı
Antalya'da 4 iş yerinden telefon çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 4 iş yerinden telefon çalan zanlı ...
Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız
Döşemealtı Belediyesi’nden örnek geri dönüşüm standı
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi’nden örnek geri dönüşüm standı
Büyükşehir’den Yılbaşı Festivali
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Yılbaşı Festivali
Özel eller güzel eserlerle üniversite mezunu oldu
YEREL HABERLER Özel eller güzel eserlerle üniversite mezunu oldu
İki ölümlü kazanın sanığı serbest kalınca adliye koridoru karıştı
YEREL HABERLER İki ölümlü kazanın sanığı serbest kalınca adliye ...
İrem Su'nun annesinrden sanığın cezasının düşürülmesine tepki
YEREL HABERLER İrem Su'nun annesinrden sanığın cezasının ...
Alanyaspor’da üç isim takımla çalıştı
YEREL HABERLER Alanyaspor’da üç isim takımla çalıştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonu'nu da başlatacağız" dedi.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 ...
Yeni yıl çarşısı açılıyor
YEREL HABERLER Yeni yıl çarşısı açılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X