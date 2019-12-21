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Drone pilotluğuna her meslekten ilgi

DHA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından verilen drone pilotluk (İHA0 ve İHA1) eğitiminde, kalp profesörü, jeoloji mühendisi, sinemacı gibi farklı sektörden katılımcılar dikkat çekiyor.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından verilen drone pilotluk (İHA0 ve İHA1) eğitiminde, kalp profesörü, jeoloji mühendisi, sinemacı gibi farklı sektörden katılımcılar dikkat çekiyor.
İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimleri konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen 7´nci kamu üniversitesi olan AÜ, 'İHA0' ve 'İHA1' kategorisindeki hava araçlarını kullanabilmek için gerekli olan İHA Pilot Lisansı eğitimlerine 2017 yılından bu yana devam ediyor. AÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve AKHUMER bünyesinde verilen drone pilotluk eğitimi, her meslekten ilgi görüyor. AKHUMER, bugüne kadar 60 katılımcıya sertifika verdi.
HEM TEORİK, HEM UYGULAMALI DERSLER
İHA0 ve İHA1 pilotluk eğitimlerini veren AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Öğretim Görevlisi Levent Uzunsakal, AKHUMER bünyesinde 8´inci dönem kursun devam ettiğini belirtti. Uzunsakal, "Öğrenci sayımız yavaş yavaş artıyor. Bugüne kadar 60 kişiye İHA0 ve İHA1 ehliyetleri verdik. İHA0 eğitimini 12 saat, İHA1 eğitimini 36 saat olarak veriyoruz" dedi.
Eğitimin teorik ve uygulamalı yürütüldüğünü ifade eden Uzunsakal, simülasyon eğitimiyle kişiyi sahaya hazırladıklarını kaydetti. Uzunsakal, "Sahaya da çıkıyoruz, çünkü üniversitemiz bu anlamda müsait. Simülasyon eğitiminden sonra sahaya çıktığımızda önce başlangıç seviyesinde uçmak gerekiyor. Bir drone´u 30 metreyi aşmayacak şekilde uçuruyoruz. Böylelikle katılımcılar uygulamalı olarak da drone´u kumanda edebilme yetisine sahip oluyor" diye konuştu.
FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN KURSİYERLER
Drone pilotluk eğitimine farklı meslek gruplarından kursiyerlerin katıldığını aktaran Uzunsakal, "Bu grubumuzda bir kalp profesörü hocamız da var" dedi. Katılımcılar arasında multimedya alanında çalışanlar olduğu gibi mühendislik alanında çalışanların da bulunduğunu ifade eden Uzunsakal, "Ben de harita mühendisi olduğum için buraya gelen mühendis arkadaşlara farklı özellikleriyle bilgi verme imkanına sahip olabiliyoruz. Çünkü proje ya da fotogrametri yapmak isteyenler olabiliyor. Bu anlamda biz de destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
Teorik eğitimleri veren AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Öğretim Görevlisi Ercüment Aksoy da, AÜ'nün bu eğitimlerle havacılık anlamında ülkeye katkı sağladığını belirtti.
KALP PROFESÖRÜNÜN HAYALİ GEZDİĞİ YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK
Drone pilotluk eğitimine katılan AÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, eğitime katılma nedenini `güzel görüntüler çekmek´ olarak açıkladı. Prof. Dr. Yalçınkaya, "Benimki hobi amaçlı. Ben aynı zamanda yelkenciyim, tekneciyim. Gezdiğim yerlerde, kıyılarda görüntü almak amaçlı bu eğitimi alıyorum. Yeni gelişen bir teknoloji bu. Teknolojiyi yakalama amacını hedefliyorum. Ancak Türkiye´de maalesef uçabileceğimiz alanlar çok kısıtlı. Bunların daha genişletilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.
MESLEĞİNDE KULLANMAK İSTİYOR
Eğitime katılan Jeoloji Mühendisi Hamit Beran Günçe de hem hobi amaçlı, hem mesleği gereği drone kullanmak istediğini söyledi. Günçe, "Mesleğimde, ileride arazi çalışmalarım sırasında kullanabilirim düşüncesiyle eğitim almak istedim" dedi.
SİNEMACI OLARAK DAHA İYİ GÖRÜNTÜ ÇEKMEK İSTİYOR
AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Rıza Eren Bozkurt da küçük bir drone´u olduğunu ifade ederek, "Sinemacı olduğum için daha iyi görüntüler çekebilmek adına bir üst segmente atlamak istiyorum. Onun için İHA 1 ehliyetine ihtiyacım var. Eğitime katılma nedenim bu" dedi.

ANTALYA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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