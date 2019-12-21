Güneşe hasret mahallede sisle gelen bereket Yılın altı ayı mahallenin üzerini kaplayan sis, kapya biber üretiminde kalite ve rekolteyi ikiye katlıyor Dona karşı koruyor, yüksek nem oranı sağladığı için üretimi artırıyor Gece yarısı çöken sis, 12 saat boyunca mahalleyi güneşe hasret bırakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güneşe hasret mahallede sisle gelen bereket Yılın altı ayı mahallenin üzerini kaplayan sis, kapya ...

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde yılın 6 ayı sisle kaplanan Kasaba Mahallesi'nde üretilen kapya biber, kalitesiyle dikkati çekiyor. Yakın mahallelerde bir ağaçtan 5 kilogram ürün alınırken Kasaba Mahallesi'nde 10 kilogram ürün alınabiliyor. Biber üreticisi Yaşar Pekmezci, "Gece sis çöker. Öğle 1 veya 2'ye kadar devam eder. Biz güneşe hasret kalırız. Fakat bu sisin tarım yönünden büyük avantajları var. Dona karşı çok iyi, çünkü bir örtü olarak seraların üstünü kaplıyor. Siste yüksek nem oranı olduğu için kapyaya büyük fayda sağlıyor" dedi.

Güneşe hasret mahallede sisle gelen bereket Yılın altı ayı mahallenin üzerini kaplayan sis, kapya biber üretiminde kalite ve rekolteyi ikiye katlıyor Dona karşı koruyor, yüksek nem oranı sağladığı için üretimi artırıyor Gece yarısı çöken sis, 12 saat boyunca mahalleyi güneşe hasret bırakıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde yılın 6 ayı sisle kaplanan Kasaba Mahallesi'nde üretilen kapya biber, kalitesiyle dikkati çekiyor. Yakın mahallelerde bir ağaçtan 5 kilogram ürün alınırken Kasaba Mahallesi'nde 10 kilogram ürün alınabiliyor. Biber üreticisi Yaşar Pekmezci, "Gece sis çöker. Öğle 1 veya 2’ye kadar devam eder. Biz güneşe hasret kalırız. Fakat bu sisin tarım yönünden büyük avantajları var. Dona karşı çok iyi, çünkü bir örtü olarak seraların üstünü kaplıyor. Siste yüksek nem oranı olduğu için kapyaya büyük fayda sağlıyor" dedi.
Kaş’ın Kasaba Mahallesi’nde halk arasında ‘kör duman’ adıyla da bilinen sis, kapya biber üretiminde etkin rol oynuyor. Denizden 250 metre yükseklikte bulunan ve dört tarafı kapalı çanak seklindeki Kasaba Ovası'nda yılın büyük bölümünde görülebilen sis, örtü altı serada dona karşı da koruyucu özelliğiyle önem taşıyor. KaşAntalya yayla karayolunda ve ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kasaba, Akdeniz iklimi etki alanı içerisinde kalıyor.

12 ay kapya üretimi
Biber üreticisi Mustafa Sivrier, kapya kalitesinin sise bağlı olduğunu belirterek “Bu biberin oluşumu, büyümesi, rengini vermesinin nedeni sistir. Yağışlar başladığı zaman çöken sis, kapyanın olmazsa olmazıdır. Bölgemizde sis olmasaydı, kapya kaliteli olmazdı. Burada tüccarın istediği renk ve boyda ürün yetişiyor" dedi.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bölgede, yaklaşık 20 yıl önce sadece buğday ve susam ekili arazilerin bulunduğunu aktaran çiftçi Sivrier, “2000 yılından sonra burada sebze üreticiliği başladı. Bir tüccarın tavsiyesi üzerine, denenen biber tohumuyla üretim başladı ve yayıldı. Bu bölgede 12 ay biber üretiliyor. Başka hiç bir yerde yok. Türkiye’ye ve dünyaya kapya buradan gidiyor. Ürünlerimize çocuk gibi bakıyoruz. Evimizin temizliğini bıraktık, seramıza özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Sis olmasaydı
Sivrier, sisin kapya üzerindeki olumlu etkisini de şöyle anlattı:
"Sis, kapyanın olmazsa olmazıdır. Sis olmazsa, bu kalite de bu renk de bu boy da olmuyor, hiç biri olmuyor. Mart’ta dikilen kapyanın kalitesi, haziran, temmuz ayında zayıf oluyor, çünkü nem yok. Yağışlar başladığında sis çöküyor. Diğer memleketlerde bir ağaçtan 5 kilo kapya alınıyorsa, biz 10 kilo alıyoruz sis yüzünden. Sis olmadan kapyada tozlaşma olmuyor, çiçek tutma olayı kesinlikle olmuyor. Yazın sis olmadığı zaman serada aralara damlama çekiyoruz ki, içerde nem oluşturalım. Kapya biberin istediği nem oranı, sis geldiği an içeride otomatik olarak başlıyor. Tozlaşma da kapyanın gelişmesi için ortam da başlıyor. Kısacası, sis geldiği zaman Kasaba biberinin tüm özellikleri de geliyor. Zaten sis olmasaydı, bu biber ülke genelinde tanınmazdı.”

Güneşe hasret köy
Kapya üreticisi Yaşar Pekmezci de sisin bu bölgeye özgü olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Diğer sisler buna benzemez, onlar geçicidir ama bu ‘kör duman’ yani, sis devamlı vardır. Sis, KasımAralık gibi gelir, Nisan başlarına kadar devam eder. Gece 12, 1 gibi çöker. Öğlen 1 veya 2’ye kadar devam eder. Biz güneşe hasret kalırız. Fakat bu sisin tarım yönünden avantajları var. Dona karşı çok iyi, çünkü bir örtü olarak seraların üstünü kaplıyor ve faydası oluyor. Siste yüksek nem oranı olduğu için kapyaya yarar sağlıyor.”
Üç yıldır Kasaba’da sebze yetiştirdiğini ifade eden çiftçi Metin Gökçe ise astım hastalığına karşı sisin iyi geldiğini iddia ederek, “Ben astım hastasıyım. Devamlı ilaç kullanıyordum, buraya geldim, hiç kullanmıyorum.” dedi.

ANTALYA

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Drone pilotluğuna her meslekten ilgi
YEREL HABERLER Drone pilotluğuna her meslekten ilgi
Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Kaplan: "Alınan 1 puan iyi" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Geriden gelerek alınan 1 puan iyi" "Rakiple aramızdaki mesafe açılmadı"
YEREL HABERLER Kaplan: "Alınan 1 puan iyi" MKE Ankaragücü Teknik ...
Tomas: "Son saniyede gol yedik çok üzücü Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "2-1 öne geçtik gol yedik, oyunu tutamadık"
YEREL HABERLER Tomas: "Son saniyede gol yedik çok üzücü Antalyaspor ...
Manavgat'ta suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Manavgat'ta suç örgütüne operasyon
Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 2-2
YEREL HABERLER Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 2-2
Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç ...
Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk ...
Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri başladı
YEREL HABERLER Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri ...
Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Antalya polisi sahte Milli Piyango ile ilgili ...
Karadenizliler lokum kıvamında, Marmara, Ege ve Akdeniz klasik beyaz peynir seviyor
YEREL HABERLER Karadenizliler lokum kıvamında, Marmara, Ege ve ...
Böcek: “Spor kompleksi için tekrar ihaleye çıkacağız”
YEREL HABERLER Böcek: “Spor kompleksi için tekrar ihaleye çıkacağız”
Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı Aspendos Arena boşaltılıyor
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı Aspendos ...
Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi Gösteri merkezi sahibi Mustafa Erdoğan mülk sahibi kiracı anlaşmazlığa belediye ve bakanlığın arabulucu olmasını istiyor Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan: "Bu yapının taşınması kolay bir şey değil. Biz burayı dansçılarımızla birlikte inşa ettik” "Burada 12. yılımıza geldik ve tıkandık. Mülk sahibi kabul edilemez taleplerle geldiği içinde anlaşamıyoruz. Uzlaşmak ve anlaşmak da istemiyorlar. Böyle bir kültür merkezinin son bulmaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığının ara buluculuk yapmasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye ...
Perge'de mevcut 4 kaz var
YEREL HABERLER Perge'de mevcut 4 kaz var
Vektörel mücadele ekibine iş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Vektörel mücadele ekibine iş sağlığı eğitimi
Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü kazadan üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtulmuş İçinde 4 kişinin hayatını kaybettiği aracın internete satılık ilanını koyduğu dakikalarda kaza haberini aldı Acılı baba Musa Elmas; "Üzerime çay döküldü, ailemin yanından ayrıldım, döndüğümde evden çıkmışlardı" "Beni eve arkadaşım bıraktı, eve onlardan önce geldim ve dakikalar sonra kaza haberini aldım" “Bundan sonra kızım için yaşayacağım”
YEREL HABERLER Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü ...
Bakan Soylu: "Kıran-11 Operasyonu başlıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye bir 100 metre yarışı içerisindedir" "Örgüte katılım rakamları tarihinin en düşük seviyesindedir" "Türkiye terörün bitmesine en yakın durumdadır" "Terör örgütünün psikolojisini alt üst ettik"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Kıran-11 Operasyonu başlıyor" İçişleri ...
Başkan Topaloğlu, KEMİAD toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, KEMİAD toplantısına katıldı
Antalya'da 4 iş yerinden telefon çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 4 iş yerinden telefon çalan zanlı ...
Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız
Döşemealtı Belediyesi’nden örnek geri dönüşüm standı
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi’nden örnek geri dönüşüm standı
Büyükşehir’den Yılbaşı Festivali
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Yılbaşı Festivali
Özel eller güzel eserlerle üniversite mezunu oldu
YEREL HABERLER Özel eller güzel eserlerle üniversite mezunu oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X