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Avrupa'dan KKTC'ye, Antalya üzerinden kültür turizmi

DHA

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, tarihi ve doğal açıdan önemli değerlere sahip bölgelerine, Antalya'dan kültür turizmi başlatıldı. Bu yıl gelen yaklaşık 80 bin Avrupalı turist, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı ve  Apostolos Andreas Manastırı'nı ziyaret ederek yaklaşık iki haftalık kültür turu yaptı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, tarihi ve doğal açıdan önemli değerlere sahip bölgelerine, Antalya'dan kültür turizmi başlatıldı. Bu yıl gelen yaklaşık 80 bin Avrupalı turist, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı ve  Apostolos Andreas Manastırı'nı ziyaret ederek yaklaşık iki haftalık kültür turu yaptı.
Antalya'dan NBK Touristik ile KKTC'den NTL firmalarının işbirliğiyle, Antalya üzerinden yaklaşık 4 yıl önce başlatılan kültür turlarıyla, KKTC'nin casino, sahil ve eğitim turizminin yanına bir değer daha kazandırıldı. Tarihi, kültürel, doğal ve gastronomi açısından da zengin özelliklere sahip KKTC'ye yönelik, Avrupa'dan ciddi turizm potansiyeli oluşmaya başladı. Kültür turlarının ekim-nisan arasındaki kış döneminde yapılıyor olması da Kıbrıs'ta turizmin 12 aya yayılmasını sağladı.
KIŞ DÖNEMİNDE KÜLTÜREL TURİZM
NBK Touristik firması Genel Müdürü Recep Yavuz, Türkiye'de de kış döneminde Kapadokya, Pamukkale gibi bölgelere turist getirerek kış turizminin 12 aya yayılmasına katkı sunduklarını belirterek, Kıbrıs'ın kültürel ve doğal potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğunu, ilk defa başlattıkları kültürel turlarla da bu yönünün ortaya çıkmaya başladığını açıkladı.
TARİHİ VE DOĞAL AÇIDAN ÇOK ZENGİN
Yavuz, başkent Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke olmak üzere 6 ilçeden oluşan KKTC'nin çok önemli tarihi ve doğal değerler barındırdığını belirterek kültür turizmi sezonunun ekim ortasında başlayıp nisan sonuna kadar sürdüğünü dile getirdi.
KÜLTÜREL TURİZM FARKINDALIĞI
Kıbrıs'ın kültürel ve doğal özellikleriyle Girit, Rodos gibi adalara göre daha çok ön plana çıktığını belirten NBK Touristik KKTC Genel Müdürü Serdar Sevinç ise Kıbrıs'ın daha çok casino, yaz dönemi sahil ve 91 ülkeden öğrenci barındıran üniversiteleriyle ön plana çıktığını belirtti. Sevinç, "Artık kültürel turlarımızla bölgede kültür turizmi de başladı. Özellikle butik tarzı oteller, kırsal alanlardaki işletmeler açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturuldu" dedi.
TOPLAM SAYI 80 BİN CİVARINDA
Dört yıl önce kış döneminde 30-35 bin turistle başlanan kültür turlarında bu yıl 65 bini aştıklarını söyleyen Sevinç, diğer firmalarla birlikte kültürel turist sayısının 80 bin civarında olduğunu söyledi. Sevinç, "Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden turistler geliyor. Çünkü trafik, gürültü ve metropol sorunları yok. Çok sakin ve el değmemiş bir doğaya sahip. Çok önemli tarihi değerleri barındırıyor" diye konuştu.
İKİ HAFTADA BÜTÜN KKTC'Yİ GEZİYORLAR
KKTC'ye düzenlenen kültür turları, yaklaşık iki hafta olarak planlanıyor. Günlük turlarla turistler Gazimağusa'da Venedik Kalesi, Maraş bölgesi, Kutup Osman Türbesi, Gazimağusa limanı, Venedik Sarayı, Namık Kemal Müzesi, St. Francis Kilisesi, St. George Latin Kilisesi, İkiz Kiliseler ve Mağusa surlarını ziyaret ediyor. Girne'de Girne Kalesi, eski Venedik evleri, Batık Gemi Müzesi, Bellapais Manastırı, Boğaz Şehitliği, Hilarion Manastırı, Hz. Ömer Türbesi gibi birçok tarihi mekan bulunuyor.
İNGİLİZLERİN GEMİ, TREN VE İSKELELERİ DURUYOR
Güzelyurt bölgesinde ise Güzelyurt Müzesi, Mamas Manastırı, İngilizlerin yakın geçmişe kadar işlettiği bakır madeni ocakları için kurulan iskeleler, küçük bir nakliye gemisi ve tren katarı da bölgenin kültürel turizmi açısından büyük dikkat çekiyor. Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nde Kıbrıs doğasına ait yırtıcılardan sürüngenlere çok sayıda yabani hayvan türünün de dolgu yapılmış halleri sergileniyor. Koleksiyonda Kıbrıs doğasının en özel türlerinden muflon da bulunuyor. Narenciye üretimi yaygın olan bölgede passiflora gibi tropik meyveler de var.
GEÇİTKÖY'DE GÜN BATIMI
KKTC Su Temin Projesi kapsamında, Toros Dağları'nın suyunun Akdeniz'den boru ile geçirilerek KKTC topraklarına taşındığı Geçitköy Barajı ise özellikle gün batımında görsel şölen sunuyor. KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su ulaştırılan barajda biriktirilen su, ülkenin hem içme suyu hem de tarımsal sulama alanında önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Baraj görsel güzelliğiyle turizme de hizmet veriyor. Kamping turistleri baraj etrafında çadır kurarken, kültür turları kapsamında özellikle gün batımlarında yabancı turistler fotoğraf çekimi için barajı ziyaret ediyor.
SOLİ'DE EŞSİZ TARİHİ MOZAİKLER
Lefke, Kıbrıs'ta kurulan en önemli şehir krallıklarından Soli Antik Kenti'ni barındırıyor. Tarihi M.Ö. 700'lü yıllara uzanan Soli'de bazilika, M.S. 2-3 yüzyıl dönemine ait Roma antik tiyatrosu, bazilika içinde eşsiz güzelliğe sahip Kuğu mozaiği, diğer geometrik ve hayvan figürlü mozaiklerle çok önemli bir tarihi zenginlik bulunuyor. Bir taraftan kazıların devam ettiği Soli'de, yaklaşık 2 bin yıllık antik tiyatronun ise çok büyük bölümü korunmuş halde günümüzde de bazı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
KARPAZ'DA CARETTA SAHİLİ
KKTC'nin en dikkat çeken bölgelerinden biri de Karpaz Yarımadası. Dipkarpaz olarak da bilinen yarımadanın güneyinde bulunan Altın Kumsal, aynı zamanda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı. Koruma altına alınan sahile yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının yavrularının sağlıklı şekilde denize ulaştırılması için de çalışmalar yapılıyor.
ÖZGÜR EŞEKLERİYLE ÜNLÜ
Karpaz bölgesi, milli park ve içinde özgürleşen eşeklerin cenneti olarak da biliniyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasıyla güneye göç eden Karpazlı Rumların geride bıraktığı ve son dönemde tarımda makinelerin de kullanılmaya başlanmasıyla doğaya bırakılan eşekler, turistik açıdan ilgi görüyor. 130 kilometrekarelik milli park alanında eşek sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Eşeklerin milli park alanı boyunca uzanan karayoluna çıkmaması ve can güvenliği açısından da bariyerle koruma altına alındığı bölgeye giden tur otobüslerinde, havuç taşınıyor. Park sahası içinde yolun ortasından yürüyen eşekler, havuç ikram edildikten sonra yolu açıyor.
BÖLGEDE 300'E YAKIN RUM YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR
Karpaz'da adanın en uç noktasına yakın bölgedeki Apostolos Andreas Manastırı ise ibadete açık ve bir taraftan da restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Dipkarpaz'da cami ve kiliseleri yan yana görmek mümkün. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaklaşık 300 kişilik Karpazlı Rum yaşamını sürdürüyor. Buradaki Rumların çocuklarının eğitimi için de bir okul hizmet veriyor.
EKOLOJİK KÖY
Keçiboynuzu olarak da bilinen harnup, zeytin ve narenciye üretiminin yaygın ve önemli olduğu Karpaz'ın doğal ürünleriyle ün yapan ve yılda iki kez ekolojik ürünler festivali düzenlenen Büyükkonuk beldesinde, kooperatifleşen köylülerin ekolojik ürünleri, turistlerin ilgisini çekiyor. Köyde her hafta ekolojik pazar kuruluyor. KKTC'nin birçok noktasında olduğu gibi Büyükkonuk'ta da halen büyük bölümü ayakta olan ve ibadet edilebilen kiliseler bulunuyor. Ayrıca tarihi zeytinyağı sıkımının yapıldığı taş değirmen de köydeki en önemli kültürel zenginlikler arasında yer alıyor.

ANTALYA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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