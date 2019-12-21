Muratpaşa Mahallesi’nde asfalt çalışmaları sürüyor

Muratpaşa Belediyesi’nin aralıksız sürdürdüğü cadde ve sokak yenileme çalışmalarında yıl, ilçeyle aynı adı taşıyan Muratpaşa Mahallesi’yle tamamlanıyor. Şarampol, Tonguç, Karacaoğlan ve Çatalköprü caddeleri arasında kalan ve kent içi trafiğin yükünü çeken mahallede çalışmalar 12 sokağı kapsıyor.

Muratpaşa Belediyesi, 2019’da da ara vermeden devam ettiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarıyla ilçenin yüzde 84’ünü sıfır asfaltla kapladı. Başta doğalgaz olmak üzere diğer altyapı çalışmaları tamamlanmış noktalarda ‘yama’ tipi çözümleri rafa kaldıran Muratpaşa Belediyesi, cadde ve sokaklarda eski asfaltı tamamen sökerken sokakları sıfır asfaltla kaplıyor.

Çalışmalar bu yıl içinde Etiler, Kızılarık, Konuksever, Cumhuriyet, Çağlayan, Dutlubahçe, Şirinyalı mahallerinde yoğunlaşırken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yılı aynı zamanda ilçeye adını veren Muratpaşa Mahallesi’nde tamamlayacak.

Adnan Menderes Bulvarı’nın kuzeyinde yer alan Şarampol, Tonguç ve Karacaoğlan caddeleri arasında kalan mahallede devam eden çalışmalar 12 sokağı kapsıyor. Kent içi trafiğin önemli bir yükünü çeken Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin de yer aldığı mahallede çalışmalar tamamlandığında mahallede toplam 2 bin 391 metrelik yol yenilenmiş olacak.

ANTALYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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