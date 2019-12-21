Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın, 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olayı geçen hafta pazar günü Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine park ettiği motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebindeki 770 lirası çalınan Mustafa B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 2'nci ve 4'üncü JASAT timleri, bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca kamera üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerin A.N.D isimli kadın ile G.Ç., S.A., E.Ş., B.K. ve B.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı yerleri belirleyen ekipler, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada Mustafa B.'ye ait motosiklet ele geçirildi. Motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



ANTALYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.