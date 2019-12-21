Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi.

Aytemiz Alanyaspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bu sabah Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışması yapan takım, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Turuncu yeşillilerin bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi. İkinci hazırlık kampını Alanya'da gerçekleştiren özel sporcular, aynı zamanda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı da olan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte antrenmanı izledi. 31 Mart7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcular, daha sonra antrenman sahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



ANTALYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.