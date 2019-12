TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi TÜROFED’in Yeni Başkanı Sururi Çorabatır oldu

Türkiye konaklama sektörünün çatı örgütü Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 6. Olağan Genel Kurulu’nu Antalya’da gerçekleştirdi. Olağan Genel Kurul sonrasında yeni yönetim belli olurken TÜROFED’in Başkanı ise Sururi Çorabatır oldu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Genel Kurul’a katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gönderdiği telgrafta şu ifadeleri kullandı: “Önceden planlanan programım nedeniyle TÜROFED’in 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aranızda bulunamıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür eder toplantının başarılı geçmesi dileklerimle tüm katılımcılara ve konuklara sevgi ve selamlarımı sunarım.” Kurulun açılış konuşmalarını ise Antalya Valisi Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve TÜROFED Başkanı Ayık yaptı.



Ayık: “Sektörün geleceğe güvenle bakması çok önemli”

İki dönem başkanlık yapan Osman Ayık, yaptığı konuşmada TÜROFED’in kuruluşuna dikkat çekerek yaptıkları çalışmalara değindi. Başkan Ayık: “Bu sektörün son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Gelirler bizim arzu ettiğimiz seviyelerde değil. Bunu gerçekleştirmek çok da zor değil. Biz kişi başı konaklama süresini 1 gün artırdığımız zaman dünya ortalamasını yakalarız. Geleceğimiz karanlık değil aydınlıktır. Geçmişte yaptıklarımız ortada. Bunlar bizim geleceğimize de ışık tutacaktır. Bu sektörü olması gereken yere götürebiliriz” dedi.



“Gideceğimiz bir uzun yol var”

Türkiye’nin turizmde 2023 hedeflerine çok rahat ulaşacağını söyleyen Ayık: “Önemli olan dünya sıralamasında kalıcı olmamızdır ve dünya sıralamasında ilk üçe girmeliyiz. Yapacağımız hala çok önemli işler var. STK’ların yatırımcı ve işletmecilerin sesi olmaya devam etmeli. Sorunları gerekli mercilere aktarmak da STK’ların en önemli görevlerinden biridir. Gideceğimiz bir uzun yol var. TÜROFED olarak birçok etkinlik ve faaliyet yaptık. Moskova’da bu sene 3. kez Türkiye Festivali gerçekleştirdik. Bu organizasyon doğrudan tüketiciye ulaştığımız bir festivaldi. Türkiye’yi tüm özellikleri ile Moskova’ya taşıdık. Bunun örneği diğer ülkelerde de tekrarlanmalı” şeklinde konuştu.



Konaklama Vergisi ve Turizm Ajansı

Osman Ayık açıklamalarına şöyle devam etti: “STK’ların bir önemli görevi daha var. Yasal düzenlemelerde sektörlerin geleceğini belirliyor. STK’lar olarak kamu otoritesi ile ve siyasi yapılarla dirsek temasında olmalıyız. Son dönemde iki yasal düzenleme oldu; Konaklama Vergisi ve Turizm Ajansı. Bu düzenlemeler ne kadar önemli bir sektör olduğumuz gösteriyor. Turizm sektörü aldığından misli misli fazlasını veren bir sektör. Turizm Ajansı’na sağlanacak kaynağa ciddi bir katkı sağlayacağız. Bu kaynağın doğru ve etkin bir şekilde kullanılacağını düşünüyoruz. Dünyadaki değişimleri takip etmeliyiz. Sektörümüz devamlı değişim içinde. Bu bir dünya gerçeği. Dünyanın en büyük tur operatörü kapılarını kapattı. Bu bizim için önemli bir uyarıdır. Bir takım hukuksal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunları sıklıkla dile getirdik. Sektörün tüm bileşenlerinin bir arada çalışabileceği bir örgütlenme modeli hayata geçirilmeli. Bundan sonra bu süreç için çalışmalıyız. Bugüne kadar bizim eşdeğerimiz olan sektörün bütün STK’ları ile yakından çalıştık. Sektörümüz için tahsis sürelerinin uzatılması, sektörün geleceğini etkileyecek en önemli atılımlardan biridir. Birçok STK ile yakından çalıştık. Bu dönem içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok yakın çalıştık. Kültür ve Turizm Bakanımızın da burada olmasını isterdik. Kırgın değiliz. TÜROFED’in yeni başkanı ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.”



Böcek: “20 milyon turist ağırladık ama gelirlerimiz 2.5 milyona göre”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “TÜROFED’in Genel Kurulu’nda olmaktan dolayı mutluluk duyduk. Antalya, 2.5 milyon nüfusu olan bir ilimizdir. Güzel Antalyamızda 25 yıllık siyasi hayatımızda sık sık turizm sektörü ile bir araya geldik. Güzel Antalya için hep çalıştık. Antalya’da bu sene toplam 20 milyon turist ağırladık ama gelirlerimiz 2.5 milyona göre. 16 milyon turistin geldiği 79 milyon geceleme olduğu bir yerde güzel hizmetler veriyoruz. Bu saatten sonra Konaklama vergisinde bir düzenleme olur mu bilmiyorum ama bizi de unutmazlarsa seviniriz. 20 milyon turist sayısı ile çevre, ulaşım, alt yapı ile ilgili sorunlar olduğunu biliyoruz ve bunun da üstesinden geleceğiz. Turizm başta olmak üzere bütün sektörlerle işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. TÜROFED Genel Kurulu’nda yeni seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum.”



Vali Karaloğlu: “Bizi tembelliğe sevk etmemeli”

Son olarak kürsüye Antalya Valisi Münir Karaloğlu çıktı. Vali Karaloğlu şöyle konuştu: “Bu genel kurul, TÜROFED için tazelenme ve güç toplamaya vesile olsun. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık rekorların kırıldığı bir yıl yaşıyoruz. Gelir anlamında aynı şeyleri söyleyemeyiz ama turist sayısını belli bir noktaya çekmeden geliri artırmanın mümkün olmadığını biliyoruz. İyi bir 2020’nin geldiğini görüyoruz. Bu bizi tembelliğe sevk etmemeli. Çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeliyiz. Antalya’da başarı varsa bu başarının temelinde ciddi bir işbirliği var. Bunun devam etmesini diliyorum. Biliyorsunuz Moskova’da iyi bir işbirliği ile Türkiye Festivali gerçekleştirdik. TÜROFED yeni yönetimi bu festivali, Polonya ve Ukrayna’da yapma hedefine ulaşmalı. Biz Antalya’da son üç yıldır temalı yıl ilan ediyoruz. Önce Perge sonra da Aspendos yıllarını ilan ettik. Ülkemiz de bu sene temalı yıllar uygulamaya başladı. Bu sene Göbeklitepe yılı ilan edildi ve bu durum bölge turizmine büyük katkı sağladı. İnşallah bu sene Antalya’dan bir tema seçilir. Bugün yapılan genel kurulda yeni başkanımıza başarılar diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Konaklama Vergisi’nin bir kısmı keşke Antalya’ya gelse diye bir temennisi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’da yapılacak olan arıtma tesisine önemli bir katkı koyacak. Bu yatırım bu vergilerle yapılacak” diye konuştu.



TÜROFED’in Yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu

TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu, yapılan açılış konuşmalarının ardından devam etti. Başkanlığını Ahmet Barut’un yaptığı Divan Kurulu’nun yönetiminde Genel Kurul’da TÜROFED’in yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığı’nın Sururi Çorabatır’ın yapacağı TÜROFED’in yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Erkan Yağcı, Burhan Sili, Birol Akman, Halit Ergül, Halil Özyurt, Gazi Murat Şen, Tayyar Zaimoğlu, Gazi Murat Şen, Mehmet İşler, Bülent Uysal, Mete Akcan, Bülent Bülbüloğlu, Ersin Yazıcı, Yakup Dinler, Tacettin Özden, Murat Toktaş ve Kaan Kaşif Kavaloğlu. Yeni yönetimin belirlenmesi sonrasında Yeni Başkan Sururi Çorabatır, görevi devraldığı Osman Ayık’a yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek plaket takdim etti.



Çorabatır: “Bu bir bayrak değişim nöbetidir”

Genel Kurul sonunda ise TÜROFED’in Yeni Başkanı Sururi Çorabatır, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kendisine başkanlık yolunu açan TÜROFED’in bölge başkanlarına teşekkür eden Sururi Çorabatır, “Bu görevi kendisinden devralacağım Osman Ayık’a çok teşekkür ediyorum. Onun bilgi birikiminden her zaman yararlanacağız. Bu bir bayrak değişim nöbetidir. Sizlere layık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğimizi temenni ediyorum. TÜROFED olarak yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen yaptığımız çalışmalarla zorlu süreçleri geride bıraktık. Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan 6. ülke konumuna geldik. Bu yükseliş 2019’da da devam etti. Bu yükselişte turizmde elde ettiğimiz gelir Türkiye’nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldi. Turizm, Türkiye’nin en stratejik sektör olduğunu gösterdi” dedi.



“Başarıyı hep birlikte yakaladık”

Zorlu süreçlerden geçtiklerini belirten Başkan Çorabatır: “Bu süreçleri atlattık ve önümüzde bizi bekleyen güzel günler var. Turizm, ülkemizin en önemli sektörü haline geldi. 2018 yılında yerli ve yabancı 46 milyon turist ağırladık. Bu sene, bu rakamı 10 ayda yakaladık. Sadece ağırladığımız misafir sayısı ile değil memnuniyet oranı ile de başarı yakaladık. Bu başarıyı da sizlerle yakaladık. Dünyaya örnek bir destinasyon olduk. Her türlü olaylara rağmen yatırımlarımız azalmadı. Misafirlerimiz iyi ağırlamaya gayret ettik. Bu başarıyı hep birlikte yakaladık ve bundan sonra da daha iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.



“850 dolar ve üstüne çıkmak için çaba harcayacağız”

“Rehavete kapılmayacağız” diyen Başkan Çorabatır konuşmasına şöyle devam etti: “2023 yılında 75 milyon ziyaretçi 65 milyar dolar gelire ulaşmamız gerekiyor. Benim tahminime göre bu rakamı daha önce yakalayacağız. Bir yerde sayılarımız yükseliyor ama gelirimizde bir düşme var. Kişi başı harcamalar 850 dolardan 650 dolara düştü. Önümüzdeki süreçte 850 dolar ve üstüne çıkmak için çaba harcayacağız. Sayılar doğru, hedefler doğru ama bu arada maliyetlerimizi de konuşmalıyız. Sektöre katkı sağlayacak bir takım destekler ve çalışmalar yapmalıyız.



“Eğitime çok daha fazla önem vereceğiz”

Çevreye önem veren bir program çerçevesinde çalışacağız. Kısa ve orta ölçekli çalışma programımızı planlayarak sizlere arz edeceğiz. Ülkemizde 1.2 milyondan fazla kişiye istihdam oluşturanbir sektörden bahsediyoruz. En önemli avantajımız hizmet kalitemizdir. Bu noktada eğitime çok daha fazla önem vereceğiz. Yapılacak seçimle Turizm Ajansı’nda yer alacak olan arkadaşlarımız da çok büyük önem arz ediyor. Tanıtım çok önemli ama kaynağın verimli ve yerinde kullanılması için oradaki arkadaşların hassasiyet göstermelerini istiyoruz. 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Bölgelerinden aday olan arkadaşlarımızı lütfen yalnız bırakmayın.



“İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz”

TÜROFED olarak güçlü bir aileyiz. Sektör olarak bu günlere gelmemizde hepinizin emekleri var. Bu büyük değeri hep birlikte koruyacağız. Durmadan çalışamaya devam edeceğiz. Görevimiz boyunca sizlerin bu onuruna layık olmaya çalışacağız. İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz. Doğru bildiğimiz her şeyi özgürce söyleyeceğiz. Yanlışları da çözmeye çalışacağız. Turizmi destekleyen her türlü konuyu destekleyeceğiz.”



Milletvekilleri telgraf gönderdi

TÜROFED’in 6. Olağan Genel Kurulu’na telgraf gönderen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Ak Parti Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı, Genel Kurul’un başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

ANTALYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.