Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Yeni Yıl Çarşısı açılışında “Muratpaşa’mız Türkiye’nin ‘Ben mutluyum’ diyen insan oranın en yüksek olduğu birkaç ilçelerinden biri. Böyle bir kent kültürünün parçası olduğunuz, katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor, herkese mutlu yıllar diliyorum” diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın stant kira gelirini öğrenci burslarında ve engelli bireyler ve ailelerine yönelik projelerde kullanacağı yeni yıl çarşısı, Atatürk Kent Meydanı’nda açıldı. Açılışta Başkan Uysal, Adalya Vakfı Yönetim Kurulu ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.



Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencilerinin yer aldığı dans grubu ve Noel Baba şapkalarıyla ritim grubunun sahne aldığı açılışta konuşan Uysal, Atatürk Kent Meydanı’nın dolduran Antalyalılara “Gelecek yılın iyi bir yıl olması için kenetlenelim, sevgimizi, saygımızı, enerjimizi paylaşalım” diye seslendi.



Muratpaşa’nın şans oyunlarında Türkiye’nin en şanslı ilçesi olduğunun söylendiğini, bütün büyük ikramiyelerin Muratpaşa’ya çıktığının ifade edildiği hatırlatan Başkan Uysal, şunları söyledi:

“’Neden acaba?’ dediler. Bunun nedeni olur mu? Ama dedim ki, yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkiye’nin ‘Ben mutluyum’ diyen insan oranın en yüksek olduğu birkaç ilçesinden biriyiz. Bu etkili olmuş olabilir. Mutlu, kenetlenmiş, herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, seviyi, barışı, olanakları ve olanaksızlıkları paylaşan bir ilçeyiz. Böyle bir kent kültürünün parçası olduğunuz, katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor, herkese mutlu yıllar diliyorum. Nice yıllara.”



Uysal, konuşmasının ardından Atatürk Kent Meydanı’nda yer alan stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



ANTALYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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