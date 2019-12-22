Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açacak

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), perdelerini 26 Ocak'ta 'İstibdat Kumpanyası' oyunu ile açacak. Cam Piramit'teki provaları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer oyunculara başarılar diledi.

Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), perdelerini 26 Ocak’ta ‘İstibdat Kumpanyası’ oyunu ile açacak. Cam Piramit’teki provaları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer oyunculara başarılar diledi.
Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren Antalya Şehir Tiyatroları, bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan ‘İstibdat Kumpanyası’nın çalışmalarına hızla devam ediyor. Mine Tüzen Tüfekçioğlu’nun yönettiği oyunun 26 Ocak’ta seyirciyle buluşması hedefleniyor. Mine Tüzen Tüfekçi yönetiminde çalışmalarına Cam Piramit Meltem Salonu’nda devam eden AŞT oyuncularını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ziyaret etti. Provaları izleyen Tuncer, oyuncularla tek tek selamlaşarak yeni sezonda başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in AŞT ekibine selam ve sevgilerini ilettiğini ifade eden Genel Sekreter Cansel Tuncer, “Yeni sezonu inşallah hep birlikte açacağız. Size güveniyoruz. Çok güzel oyunlar sergileyeceğinize inanıyoruz. Tiyatromuza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü tiyatro, kültür, sanat bizim için çok önemli. Antalya’da kültürsanatla ilgilenen herkesi sizlerle buluşturmak istiyoruz” dedi.

"Kadınların gücüne inanıyoruz"
Yönetmen Mine Tüzen Tüfekçioğlu’nun AŞT için büyük bir güç olduğunu belirten AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran da, “Mine Hanım, İstanbul Devlet Tiyatrosu geleneğinden hem bize destek olmak hem de oyunumuzu yönetmek için burada. Oyuncu seçmelerimizde yalnızca bir jüri değildi. Mine Hanım yöneteceği oyunu için oyuncuları da kendisi seçti. Antalya için çok önemli bir kişidir. 19932000 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosunda rahmetli eşi ile beraber çok güzel ürünler verdi. Yeni dönemde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İlk oyunumuzun yönetmeni kadın. Bir sonraki oyunumuzun yönetmeni de kadın olacak. Kadınların gücüne inanıyoruz” diye konuştu.
Yönetmen Mine Tüzen Tüfekçioğlu ise, “Antalya benim için çok özel bir şehir. Kızımız burada doğdu. Antalyalı tiyatro severleri çok güzel bir oyunla buluşturacağız. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu ekibin elimden geldiğince her zaman yanındayım” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer prova sonunda tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık
YEREL HABERLER Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada ...
TUI'nin en iyi 100 listesinde, Türkiye 33 otelle birinci
YEREL HABERLER TUI'nin en iyi 100 listesinde, Türkiye 33 otelle ...
Antalya'da deve güreşi şenliği
YEREL HABERLER Antalya'da deve güreşi şenliği
Başkan Tütüncü’den öğrencilere iki dev müjde
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den öğrencilere iki dev müjde
Büyükşehir hastaların yaşam kalitesini arttırıyor Hasta yatağı yardımları dertlere derman oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hastaların yaşam kalitesini ...
Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde
YEREL HABERLER Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde
Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı
YEREL HABERLER Muratpaşa'ya yeni yıl çarşısı
Uysal, “Muratpaşa’mıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Uysal, “Muratpaşa’mıza hayırlı olsun”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsan maalesef yeryüzünün ve eşyanın esiri olmuştur” 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Alanya’da düzenlendi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İnsan maalesef ...
Muratpaşa’da Şahin, Konyaaltı’nda Duruk, Kepez’de Kurnaz seçildi CHP'de 3 merkez ilçenin başkanları belli oldı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Şahin, Konyaaltı’nda Duruk, Kepez’de ...
TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi TÜROFED’in Yeni Başkanı Sururi Çorabatır oldu
YEREL HABERLER TÜROFED 6. Olağan Genel Kurulu ...
Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için yarıştı Ocak başına geçip hünerlerini konuşturdular
YEREL HABERLER Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için ...
Başkan Böcek Konaklama Vergisi’nden pay aktarılması talebini yineledi
YEREL HABERLER Başkan Böcek Konaklama Vergisi’nden pay aktarılması ...
AGC’de yerel medyanın sorunları ele alındı Antalya Gazeteciler Cemiyetinde, ‘Medya Karavanı’ yapıldı TFMD Başkanı Rıza Özel: "Sosyal medyada yapılan manipülasyonlar 2017 yılından sonra yaklaşık 4 kat arttı"
YEREL HABERLER AGC’de yerel medyanın sorunları ele alındı Antalya ...
Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: Aynı aileden 6 kişi ...
En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
YEREL HABERLER En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi
YEREL HABERLER Özel sporcular Aytemiz Alanyaspor antrenmanını izledi
Yaralı Kumruya polis şevkati 20 gün bakımını üstlenip tedavi ettiği Kumru'nun uçmasını sağladı
YEREL HABERLER Yaralı Kumruya polis şevkati 20 gün bakımını üstlenip ...
Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti
YEREL HABERLER Özel sporcular, Alanyaspor antrenmanını takip etti
Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu Ticari aracın marş dinamosunu çaldılar
YEREL HABERLER Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip ...
Antalya'da 'Aralık'sız güneşli günler Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da 'Aralık'sız güneşli günler Hava ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaş Yörük Türkmen Derneği genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Yörük Türkmen Derneği genel kurulu yapıldı
6 aydır 'Gel Oğlum' ile mesai yapıyor, onsuz adım atamıyorlar Belediye işçilerinin motive kaynağı 'Gel Oğlum' isimli sokak köpeği görenleri hayrete düşürüyor İşçilerin yanından biran olsun ayrılmıyor, kaybettiğinde toplanma merkezlerine gidip bekliyor Verdikleri Gel Oğlum' ismini tescil edip korumaya aldılar
YEREL HABERLER 6 aydır 'Gel Oğlum' ile mesai yapıyor, onsuz adım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X