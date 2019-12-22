Antalya Şehir Tiyatrosu İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), perdelerini 26 Ocak’ta ‘İstibdat Kumpanyası’ oyunu ile açacak. Cam Piramit’teki provaları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer oyunculara başarılar diledi.

Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren Antalya Şehir Tiyatroları, bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan ‘İstibdat Kumpanyası’nın çalışmalarına hızla devam ediyor. Mine Tüzen Tüfekçioğlu’nun yönettiği oyunun 26 Ocak’ta seyirciyle buluşması hedefleniyor. Mine Tüzen Tüfekçi yönetiminde çalışmalarına Cam Piramit Meltem Salonu’nda devam eden AŞT oyuncularını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ziyaret etti. Provaları izleyen Tuncer, oyuncularla tek tek selamlaşarak yeni sezonda başarılar diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in AŞT ekibine selam ve sevgilerini ilettiğini ifade eden Genel Sekreter Cansel Tuncer, “Yeni sezonu inşallah hep birlikte açacağız. Size güveniyoruz. Çok güzel oyunlar sergileyeceğinize inanıyoruz. Tiyatromuza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü tiyatro, kültür, sanat bizim için çok önemli. Antalya’da kültürsanatla ilgilenen herkesi sizlerle buluşturmak istiyoruz” dedi.



"Kadınların gücüne inanıyoruz"

Yönetmen Mine Tüzen Tüfekçioğlu’nun AŞT için büyük bir güç olduğunu belirten AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran da, “Mine Hanım, İstanbul Devlet Tiyatrosu geleneğinden hem bize destek olmak hem de oyunumuzu yönetmek için burada. Oyuncu seçmelerimizde yalnızca bir jüri değildi. Mine Hanım yöneteceği oyunu için oyuncuları da kendisi seçti. Antalya için çok önemli bir kişidir. 19932000 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosunda rahmetli eşi ile beraber çok güzel ürünler verdi. Yeni dönemde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İlk oyunumuzun yönetmeni kadın. Bir sonraki oyunumuzun yönetmeni de kadın olacak. Kadınların gücüne inanıyoruz” diye konuştu.

Yönetmen Mine Tüzen Tüfekçioğlu ise, “Antalya benim için çok özel bir şehir. Kızımız burada doğdu. Antalyalı tiyatro severleri çok güzel bir oyunla buluşturacağız. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu ekibin elimden geldiğince her zaman yanındayım” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer prova sonunda tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:33

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